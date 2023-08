Fem mænd sigtes for drabsforsøg efter skud i frisørsalon

Fem mænd, som blev anholdt torsdag, mistænkes for at have spillet en rolle i forbindelse med et skyderi i en frisørsalon på Nørrebrogade i København. Skudepisoden fandt sted i juni.

Derfor er alle nu blevet sigtet for drabsforsøg, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

- Det er en alvorlig sag, som vi har efterforsket grundigt, og vi mistænker de fem anholdte for på forskellig vis at have spillet en rolle i drabsforsøget, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass i meddelelsen.

- Blandt de anholdte er også den person, som, vi mener, har ført våbnet.

De anholdte er henholdsvis 20, 21, 22, 34 og 47 år.

Tirsdag den 20. juni ankom en maskeret mand til frisørsalonen, hvorefter han skød mod en mand.

Han befandt sig kun på gerningsstedet i ganske få sekunder, inden han på en elcykel forlod stedet igen.

Offeret var en mand, som var ved at klippe en kunde i salonen, da han blev skudt. Kort efter oplyste politiet, at manden var uden for livsfare.

Politiet fandt ingen videoovervågning fra selve salonen, men man havde adgang til overvågning fra gadebilledet. Og den viste en maskeret gerningsmand.

Det oplyses ikke, hvad der helt konkret har ført politiet på sporet af de fem mænd. Men det har fået flere henvendelser fra vidner undervejs i efterforskningen.

I forbindelse med torsdagens anholdelser blev der også foretaget ransagninger på flere adresser. Her fandt politiet blandt andet en større mængde hash, kokain samt en del kontanter.

De fem mænd fremstilles i grundlovsforhør fredag formiddag.

/ritzau/