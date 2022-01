Besætning på et norsk skib, der var i nød ud for Gilleleje, er samlet op af helikoptere og fløjet til Sverige.

Fem norske sømænd reddet op i helikopter ud for Gilleleje

Fem nordmænd er reddet op i en helikopter og fløjet til Sverige, efter en redningsaktion ud for Gilleleje. Her kom et norsk fragtskib torsdag aften i nød.

Det skriver Forsvaret på Twitter.

Skibet meldte mayday tidligere, da det havde fået slagside og lå skævt i vandet.

Herefter blev der sendt en dansk og to svenske helikoptere mod det nødstedte skib.

Det oplyste vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter Allan Mortensen torsdag aften.

- Skibet har meldt mayday, og besætningen har valgt at hoppe i redningsbådene.

- Lige nu handler det om at få samlet besætningsmedlemmerne op i helikopterne, så de kan komme i sikkerhed, sagde han omkring klokken 22 torsdag aften.

Forsvaret Maritime operationscenter håndterer det nødstedte skib, som fortsat flyder, skriver Forsvaret på Twitter.

