Fem fiskere tiltales for at dræbe kollega på kutter langt ude på havet

Fem mænd er blevet tiltalt for at have slået en 41-årig mand ihjel på en fiskekutter sidste vinter.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi fredag.

Manden mistede livet på kutteren "Inger Katrine", mens den befandt sig cirka 60 sømil vest for Thyborøn.

De tiltalte nægter sig skyldige. Det bliver Retten i Holstebro, som skal afgøre sagen.

Anklagemyndigheden hævder, at offeret først blev bundet om bord på kutteren, og at han derefter blev dræbt ved omfattende vold mod hoved og krop, ligesom han blev udsat for kvælertag og halsgreb.

Forbrydelserne strakte sig ifølge tiltalen over flere dage. Nemlig fra 26. til 30. januar.

Den dræbte er Alf Villum Jensen. Han blev 41 år.

Med helikopter blev han fløjet i land fra kutteren, som på grund af dårligt vejr først kom i havn 1. februar. Om aftenen rykkede politiet ud for at anholde og sigte de fem fiskere.

Enken har til Dagbladet Ringkøbing-Skjern fortalt, at politiets første melding til hende var, at manden var død i en arbejdsulykke på kutteren, der er hjemmehørende i Thorsminde.

Blandt de fem tiltalte er i øvrigt en mand, der tidligere er dømt for drab. I den sag blev han af Vestre Landsret idømt fængsel i 12 år, har Dagbladet Ringkøbing-Skjern tidligere kunnet rapportere.

Både han, der er 42 år, og de andre stilles for retten 26. april. Sagen vil strække sig over 12 retsmøder, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi fredag.

Hvis retten ikke kan finde beviser på, at den 41-årige blev dræbt, vil anklagemyndigheden bede retten om at dømme for særlig farlig vold med døden til følge.

I så fald vil straffen være kortere.

