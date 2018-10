Politisk redaktør: Tre vigtige ting – og en joker – at holde øje med i det nye folketingsår

Hvordan gør man el-biler attraktive uden at tømme statskassen? Det er én af de udfordringer, det kommende folketingsår byder på. Kristeligt Dagblads politiske redaktør Henrik Hoffmann-Hansen giver her sit bud på, hvilke emner regeringen vil have fokus på i det kommende folketingsår – hvis der da ikke bliver udskrevet valg

1. Udlændinge – Ressource eller belastning?

"Det bliver først og fremmest spændende at se, hvad der kommer til at ske på udlændingeområdet, hvor der i øjeblikket er spændinger mellem regeringen og regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti. Hvor regeringen mest ser udlændinge som en arbejdskraft, der kan være med til at holde den danske vækst i gang og afhjælpe flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet, mener Dansk Folkeparti derimod, at så mange som muligt skal sendes ud af landet.



Man taler om forskellige typer udlændinge, og spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre for regeringen at lave reglerne, så Danmark forbliver attraktiv for de ”rigtige”udlændinge, samtidig med at man beholder muligheden for at sende dem, der er uønskede, ud af landet. En krølle er også, at mange af de flygtninge, der bor i Danmark i dag faktisk er kommet i arbejde. Vil man satse på at smide dem ud?"

2. Klima – Bønder, biler og boliger

Det næste store spørgsmål er, om regeringen kan lande en ny stor klimaaftale. Ved sidste folketingssamling blev der indgået en aftale om priserne for strøm. Efterfølgende var der stor kritik af aftalen, som slet ikke levede op til de mål som FN satte i forbindelse med klimaaftalen i Paris i 2015. Derfor har regeringen lovet, at der i efteråret kommer en klimaaftale, som tager fat i nogle af de øvrige centrale områder.

Der er tale om aftaler inden for de tre B’er: Bønder, biler og boliger. Det er områder, hvor FN ikke har nedsat specifikke CO2-kvotekrav, men som samtidig er nogle af de sværeste at gøre noget ved. Spørgsmålene handler både om udvidelse af skovarealer, svineproduktion og reducering af benzin- og dieselbiler.



Særlig det sidste er den samlede opposition stor fortaler for. Statsministeren har også åbnet op for, at benzin- og diseldrevne biler skal udfases. Problemet er bare, at Danmark lige nu tjener milliarder på bil- og brændstofsafgifter. Det store politiske spørgsmål er derfor, hvordan man omlægger til grønne alternativer, uden bunden ryger ud af den danske statskasse.

3. Sundhed – regionerne står for skud

Sidst men ikke mindst står de danske regioner for skud i det kommende efterår. Regeringen ønsker en sundhedsreform, som forandrer strukturen i sundhedssystemet, sådan at alle borgere får den bedst mulige behandling. Det vil de borgerlige partier Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative gøre ved at skille sig af med regionerne. Venstre har endnu ikke klart meldt ud, hvad deres ønske er.



Udfordringen er, at der i dag er meget store regionale forskelle på kvaliteten af tilbuddet i det danske sundhedssystem. Nogle regioner gør det rigtigt godt, mens andre gør det mindre godt. Men området er politisk vanskeligt, fordi ingen Sundhedsminister ønsker, at sagerne skal havne på deres bord, hver gang der går noget galt på et af landets hospitaler.

4. Og så jokeren – Folketingsvalget

Det helt store spørgsmål er selvfølgelig, hvornår det næste folketingsvalg kommer. Valget, som skal holdes senest den 17. juni næste år, kan gøre det vanskeligt at gennemfører de nævnte punkter.

Man må nemlig gå ud fra, at regeringen vil satse på at indgå så mange aftaler som muligt, sådan at de i den kommen valgkamp kan bryste sig af handlekraft. Omvendt har de partier, som regeringen skal forhandle med – især Dansk Folkeparti men også i nogen udstrækning Socialdemokratiet og Radikale Venstre – ikke særlig store interesser i at hjælpe regeringen så kort tid før et valg. Ligesom de hver især har behov for at markere sig.

Statsministeren har selv lagt op til, at han først udskriver valg i det nye år og indikerer dermed, at der god tid til at gennemføre politiske aftaler. Tidligere i år har han dog vist, at der ikke skal gå meget galt, før der udbryder krise i et samarbejde. Og ovenpå en konflikt er det sjældent strategisk smart at udskrive valg. Historisk har det derfor været vanskeligt at lave store politiske aftaler lige op til et folketingsvalg.