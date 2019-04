Guide: 15 gode ting at lave i påskeferien

Så står påskeferien for døren. Her er femten spændende arrangementer i påskeferien, som man kan lave med sine børn eller børnebørn

I uge 16 har børnene påskeferie. Dette er en oplagt mulighed for at få en oplevelse for hele familien.

I påsken mindes Jesu korsfæstelse, død og opstandelse på påskedag, og for manges vedkommende byder højtiden både på kirkegang, påskefrokoster og mere tid end ellers i familiens skød. Når foråret spirer udenfor og de ekstra fridage lover samvær, er der ingen grund til at blive hjemme i sofaerne. Over hele landet byder museer og kulturinstitutioner på kreative programmer spækket med påsketraditioner for børn og voksne. Kristeligt

Kristeligt Dagblad har samlet 15 bud på oplevelser med noget for enhver smag. Man kan for eksempel overvinde sin frygt på nationalmuseet, slås med vikinger på Moesgaard eller kigge på pandaer i Københavns Zoo. Få mere inspiration herunder:

Mød en viking på Moesgaard i påsken

I påsken kan alle – forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn – møde Aarhus’ første rigtige viking. Eller i hvert fald skelettet af ham. Det sensationelle fund af en gravlagt vikingekriger, der blev gjort ved byggepladsen ved det tidligere hovedbibliotek i Mølleparken i Aarhus i december 2018, bliver nemlig udstillet på museet. I løbet af hele påsken kan vikingeinteresserede høre museets eksperter fortælle om det spændende fortidsfund.

Vil man kombinere nutid og fortid, kan man på museets også prøve det nye computerspil ”Fimbul”, hvor vikinger invaderer cyberspace.

Hvornår: Tirsdag til søndag klokken 10.00 -17.00. Museet holder også åbent mandag i uge 16, palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag.

Hvor: Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.

Overvind din frygt på Nationalmuseet

I Nationalmuseets sanseunivers kan børnene bekæmpe deres værste frygt.

De skal klare sig igennem 1800-tallets mørk skov med heste, glubske hunde og Djævelen selv. Heldigvis får de hjælp af vores forfædre, der ved præcis, hvad der skal til for at bugt med nattens væsner og folk med onde hensigter.

Hvornår: "Sov sødt - håber du overlever natten" åbner den 13. april klokken 10

Hvor: Ny Vestergade 10, 1471 København K

Læs mere her.

Trækronevandring i Odense Zoo

I påskeferien kan du opleve Odense Zoo fra et helt nyt perspektiv.

På en 250 meter lang trækronevandring i 6-12 meters højde kan man lære om de dyr og planter, der lever i skovbund og trækroner samtidig med, at man nyder udsigten over Zoo og den smukke bøgeskov. Man går fra træ til træ via platforme og hængebroer. Der er i alt ti platforme på ruten.

Hvornår: Trækronevandringen åbner den 13. april klokken 11

Hvor: Søndre Boulevard 306, 5000 Odense

Læs mere her.

Tysk påsketradition på slottet i Kolding

I påskeharens oprindelsesland, Tyskland, er påsketraditionerne mange. En af højtidens traditioner går ud på at pynte byens brønde for at hylde drikkevandet. Besøger man slotsmuseet Koldinghus i Sydjylland, kan man også få lov at opleve den finurlige tradition på dansk jord. Springvandet ”Fortuna” i Slotsgården bliver nemlig pyntet med farvestrålende naturmaterialer og påskeæg i massevis.

Hvornår: Den 13. til 22. april klokken 10.00-17.00.

Hvor: Museet på Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding.

Skæg med æg på Experimentarium i påsken

I påskedagene har Experimentarium i Hellerup særlige åbningstider, og der er lagt i ovnen til en ”æg-splosion” af underholdende forsøg med æg for hele familien.

Man kan blandt andet lære, hvorfor det er så svært at knuse et æg i hånden, hvordan man får et æg til at hoppe, eller man kan give sig i kast med at tegne det perfekte påskeæg med dets særlige ovale form ved hjælp af geometri. Experimentarium bliver med andre ord til ”Ægsperimentarium” i påsken.

Hvornår: Den 13.-14. april klokken 10.00-19.00 Den 15.-18. april klokken 9.30-18.00. Skærtorsdag til påskedag klokken 10.00-19.00 og 2. påskedag 10.00-18.00.

Hvor: Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup.

Påskejagt på Thorvaldsens Museum

Tag børn eller børnebørn med på det smukke Thorvaldsens Museum i København. Påskeharen har været løs, og den har gemt en masse af skulpturernes navne, så de nu kun står med prikker. Børn og barnlige sjæle inviteres derfor på jagt efter de forsvundne navne, og løser man navnegåderne, vanker der påskeæg.

Hvornår: Den 16. til 21. april klokken 10.00-17.00.

Hvor: Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K.

Kan man bo i et æg? Få svaret på Utzon Center

I det nordiske oplevelseshus for arkitektur og design, Utzon Center, der blandt andet formidler den kendte danske arkitekt Jørn Utzons arkitektur, er der i påsken rig mulighed for at slippe kreativiteten løs. Børn og deres voksne kan nemlig få masser af tid til at gå med at designe og indrette påskeæg, der i stil med et dukkehus kan blive hjem for en lille påskekylling. Hvis det bliver lidt for trængt i påskeværkstedet, kan de voksne bruge tiden på at se udstillingen ”Utzon Gallery”, der fortæller den verdenskendte og nu afdøde danske arkitekts historie.

Hvornår: Den 15. til 17. april klokken 11.00-16.00.

Hvor: Utzon Center, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg

Oplev "påskehajen" i Kattegatcentret

I påskeferien kan du droppe påskeharen og springe ind i hajernes undervands-verden på Kattegatcentret.

Her kan man både dykke med fem forskellige hajarter i centrets Oceanarium, se en pighaj blive dissekeret og opleve de store tropiske hajer blive fodret.

Hvornår: 13. april-22. april klokken 10-17 (pighajen dissekeres 17. april kl. 11).

Hvor: Kattegatcentret, Færgevej 4, 8500 Grenå

Læs mere om Kattegatscenrets arrangementer i påskeferien her.

Påskeoptakt i Langenæs Kirke

Der er masser af plads til sjov og ballade i påsken, men i højtiden mindes vi også Jesu korsfæstelse, død og opstandelse. Og som optakt til påskeugens dramatiske fortælling opføres det nutidige påskeoratorium ”På vinger af håb”, som er skrevet over Jesu syv korsord, i Langenæs Kirke i Aarhus.

Det er den anerkendte teolog og salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen, der i 2012 skrev teksterne, mens det er organist Erling Lindgren, der har skabt musikken til. Langenæs kirkekor, det færøske kor Ljómur og dirigent Dorte Tilma, står for fremførslen af påskeoratoriet.

Hvornår: Den 17. april klokken 17.00-18.00.

Hvor: Langenæs Kirke, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C.

Påskepandaer i København Zoo

Zoologisk Have i København har lagt et særligt påskeprogram, der står i æggets tegn. I påskedagene kan man blandt andet sammenligne forskellige dyreæg og vinde spændende præmier, eller man kan se de søde oddere spise isæg.

Hvis ikke påskeprogrammet lokker, gør måske de to ny pandaer, der endelig har bosat sig i zoo. De kinesiske pandaer, hannen Xing og hunnen Mao Sun, er for nylig flyttet ind i det 160 millioner kroner dyre pandaanlæg, der er tegnet af arkitekten Bjarne Engels.

Hvornår: Mandag til fredag klokken 9.00-18.00 og i weekender klokken 9.00-20.00.

Hvor: Zoologiske Have, Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg.

Spadsér i Dyrehaven i påsken

I et naturskønt områder nord for København ligger Dyrehaven. Her kan man let få tiden til at gå i påsken langt fra storbyens stress og trafiklarm. I de grønne skovområder og på de åbne sletter, kan man møde nogle af naturanlæggets mange vilde hjorte, der græsser og hygger sig. Hvis vejret er til det, kan man tage påskefrokosten med under armen.

Hvornår: Der er fri adgang til dyrehaven hele året, alle dage.

Hvor: Jægersborg Dyrehave. Dyrehaven, 2930 Klampenborg.

Lav et påskevæsen i ler på Statens Museum for Kunst

I påsken byder Statens Museum for Kunst på kreative aktiviteter blandt andet et lerværksted, hvor man kan komme og lade sig inspirere af den udstillingsaktuelle danske billedhugger Sonja Ferlov Mancoba, der har kaldt nogle af sine egne skulpturer for væsner. I lerværkstedet opfordres besøgende til at lave deres helt eget unikke påskevæsen i ler.

Hvornår: Den 13.-14 april og den 16. til 22. april klokken 11.00-15.00.

Hvor: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Historisk påskeferie i Aarhus

I den gamle by i Aarhus kan man møde mennesker fra en helt anden tid i påsken. Man kan opleve historiens vingesus i en by fyldt med stråtækte bindingsværkshuse og små hyggelige gader, der ser ud som landsbyer gjorde på H. C. Andersens tid.

I den gamle bys levende museum kan man møde bagerjomfruen, præsteenken, boghandleren og mange flere. De er i fuld sving dagens gøremål. Hils enten pænt på borgerne eller giv en hånd med ved at hente vand i brønden, smide affald på møddingen eller smag på tjenestepigens mad i køkkenet.

Hvornår: Alle dage klokken 10.00-17.00.

Hvor: Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Aarhus C.

En æstetisk påskeoplevelse i Aalborg

I påskedagene kan man opleve den danske samtidskunstner Sophia Kalkaus drømmende udstilling ”Stoffet og ægget” på museet Kunsten i Aalborg.

Soloudstillingen præsenterer et bredt udsnit af Sophia Kalkaus værker fra de seneste 20 år, og man kan både opleve hendes poetiske skulpturer og fotografier, der forbinder krop og forskellige figurer. Cirklen, ovalen, kuglen og kuben er typiske grundformer, kunstneren bruger i samspil med sin egen krop til at skabe sine særlige hybrider, der opererer i et spændingsfelt mellem alvor, humor og surrealisme.

Hvornår: Frem til den 11. august. Tirsdag til søndag fra 10.00-17.00 (Onsdag fra 10.00-21.00). Mandag den 22. april (2. påskedag) holder museet særligt åbent mellem 10.00 og 17.00.

Hvor: Kunsten, Kong Christians Allé 50, 9000 Aalborg.

Påske på ARoS

På Kunstmuseet Aros i Aarhus er der et væld af oplevelser i vente for påskens besøgende. Man kan for eksempel opleve særudstillingen ”Tomorrow is the Question”, der med kunsten som katalysator sætter fokus på en af tidens største og mest komplekse udfordringer, nemlig klimakrisen. Udstillingen byder blandt andet på fascinerede interaktiv videokunst og fortæller en visuel og sanselig historie om vores tid, som hele familien kan opleve.

Hvornår: Frem til den 4. august. Tirsdag til søndag mellem 10.00 og 17.00. Særligt åbent mandag d. 22. april (2. påskedag) mellem 10.00 og 17.00.

Hvor: ARoS, Aros Alle 2, 8000 Aarhus