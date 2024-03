Feriehusudlejerne får travlt i påsken

Noget tyder på, at der bliver rekordstort rykind i de danske sommerhuse i påsken.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i slutningen af januar var booket 63.600 husuger i marts og april, og det er flere end nogensinde før på det tidspunkt af året.

Som altid er det de tyske turister, der i stort tal søger mod de danske kyster. De står for 51.700 af de bookede husuger, svarende til mere end 80 procent.

Danske gæster står bag 9300 husuger, og hollændere har booket 1100 husuger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til gengæld må man spejde langt efter vores nordiske naboer fra Norge og Sverige.

Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv, har en god forklaring på, hvorfor der er langt imellem de norske og svenske påsketurister i sommerhusområderne.

- Nordmændene og svenskerne er lidt mindre i feriehusene end før corona, og det skyldes især, at deres lave valutakurser gør det dyrere for dem at holde ferie i Danmark. De har simpelthen ondt i valutaen.

- Men det ændrer ikke på, at det samlede billede er positivt. Faktisk er meldingen fra udlejerne, at de godt kunne leje endnu flere huse ud, siger han.

Sommerhuse på Vestkysten er særligt efterspurgte - specielt hvis man må tage hunden med, og hvis der er spa, sauna eller pool i huset.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mens de danske gæster først rykker ind i stort tal med påskeferiens begyndelse fredag, har mange tyskere allerede indfundet sig.

Det skyldes, at de tyske delstater sørger for at sprede påskeferien ud over flere uger, nøjagtigt som det er tilfældet med sommerferien.

Lejer man sit sommerhus ud, er de første 46.100 kroner i lejeindtægter skattefri takket være det bundfradrag, der er indført.

/ritzau/