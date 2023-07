Ferietrafik giver kødannelse ved Storebæltsbroens betalingsanlæg

Lørdag er en stor rejsedag for mange, der tager bilen på sommerferie. Det kan blandt andet mærkes ved betalingsanlægget ved Storebæltsbroen.

Her kan de mange bilister forvente at sidde i kø mellem en halv og en hel time i retningen mod Fyn og Jylland.

Det fremgår af Vejdirektoratets hjemmeside.

Også afslutningen på årets Roskilde Festival, hvor mange tusinde trætte festivalgæster forlader Dyrskuepladsen i Roskilde og drager hjem, kan skabe kø og tæt trafik.

På motorvejen ved festivalen er der desuden en midlertidig fartbegrænsning. Den gør trafikken langsommere, end den normalt er.

I en trafikprognose fra Vejdirektoratet fremgår det, at særligt lørdage i tidsrummet 11 til 15 i ugerne 26 til 30 forventes at være tæt.

Her fremgår det, at ferietrafik i begge retninger af landet giver stor risiko for kødannelser og forlænget rejsetid.

/ritzau/