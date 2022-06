Ferrari på spil i sag om vanvidskørsel

De biler, der som regel bliver brugt til vanvidskørsel, er ikke nødvendigvis luksusbiler - nærmest tværtimod. De er i gennemsnit blevet solgt for cirka 48.000 kroner, efter de er blevet konfiskeret.

Det fremgår af et svar fra justitsminister Mattias Tesfaye (S) til Folketingets Retsudvalg.

I april sidste år trådte der nye regler i kraft, som gør det muligt for politiet at beslaglægge biler, der har været brugt til vanvidskørsel. Når retten har konfiskeret køretøjerne, forsøger politiet at sælge dem.

Næsten 1000 køretøjer var blevet beslaglagt frem til 20. marts i år. Salget af 56 af bilerne har frem til 30. marts indbragt statskassen i alt 2,6 millioner kroner, oplyser Rigspolitiet i svaret.

Salgene kan først ske, når retten har besluttet at konfiskere de beslaglagte biler.

Indtjening fra igangværende sager eller sager, der er blevet anket, er ikke med i opgørelsen. Og det kan være, at der snart ruller millioner ind i statskassen fra vanvidsbilisme.

Torsdag skal Retten i Hillerød tage stilling i en sag om en bil, der er indregistreret som Ferrari 488 Spider fra 2018. Den har ifølge Bilmagasinet en nypris på over 4,5 millioner kroner.

Ferrarien blev beslaglagt i april sidste år, da politiet greb en mand i at køre 210 kilometer i timen på Frederiksundsmotorvejen.

Og igen til november er der en sag, der kan give indtjeningen til statskassen et godt nøk opad. Her skal Retten i Lyngby afgøre, om politiet kan sælge en anden luksusbil, der er indregistreret som en Porsche 991 Carrera.

Bilen var blevet lånt til en mand af en person, som havde leaset den af et selskab, da den blev brugt til vanvidskørsel.

Leasingselskabet protesterer imod konfiskation og ønsker at få den tilbage.

At ejere, som ikke selv har overtrådt færdselsloven, bliver straffet, har været og er fortsat et stridspunkt. Højesteret skal til at afgøre to sager om netop det problem.

Der er flere definitioner på vanvidskørsel. Hvis man kører mere end 100 procent for stærkt, kører over 200 kilometer i timen, eller har en promille over 2,0. Men også ved særligt hensynsløs kørsel, eller hvis man med vilje bringer andres liv og førlighed i fare.

