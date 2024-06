FH fortsætter med at miste medlemmer mens andre får flere

Medlemstallet hos Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) fortsætter med at falde, mens andre lønmodtagerorganisationer får flere medlemmer.

Ved udgangen af 2023 havde FH 1.051.000 medlemmer, hvilket er et fald på lidt over 12.000.

Det samlede medlemstal i danske fagforeninger er steget med 14.200 i løbet af 2023.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som er blevet offentliggjort mandag morgen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fra 2013 til 2023 er det samlede medlemstal i danske fagforeninger steget med over 140.000.

Blandt andet er medlemstallet i Akademikernes Centralorganisation (AC) steget med knap 124.000, mens medlemstallet uden for hovedorganisationerne er stegt med 115.000.

I samme tiårige periode er FH's medlemstal faldet med knap 113.000.

Stigningen i det samlede medlemstal skal ses i lyset af, at antallet af lønmodtagere i løbet af 2023 er steget med omkring 30.000, skriver Danmarks Statistik.

I Danmark er de tre hovedorganisationer på lønmodtagernes side Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Akademikernes Centralorganisation (AC) og Ledernes Hovedorganisation.

Det er disse organisationer, som forhandler overenskomster med organisationerne på arbejdsgivernes side.

Desuden findes en række fagforeninger uden for hovedorganisationerne. Disse kaldes også for gule fagforeninger. Det er blandt andet Det Faglige Hus og Kristelig Fagforening (Krifa).

Typisk adskiller de sig ved ikke at anerkende en interessekonflikt mellem arbejdsgiver og lønmodtager og ved at have ingen eller meget få overenskomster.

Artiklen fortsætter under annoncen

FH har en række organisationer under sig, herunder fagforeningen HK. Og spørger man HK's forbundsformand, Anja C. Jensen, kalder FH's faldende medlemstal på handling.

I en kommentar til tallene hæfter hun sig ved fagbevægelsens resultater ved både de offentlige og private overenskomstforhandlinger.

- Men at være mange i fællesskabet betyder alt for forhandlingsstyrken og legitimiteten. Alt, vi har kæmpet for og kæmpet hjem, kan vi miste igen, lyder det fra Anja C. Jensen.

Sara Vergo, som er formand for fagforeningen Djøf, peger på, at forskydningen mellem fagforeningerne hænger sammen med, at danske lønmodtagere er blevet bedre uddannet.

- Men opgørelsen fra Danmarks Statistik understreger betydningen af, at vi alle arbejder målrettet med at overbevise nuværende og potentielle medlemmer om værdien af et stærkt fagligt fællesskab med relevante tilbud og ydelser til den enkelte lønmodtager, siger hun i et skriftligt citat.

Djøf er medlem af hovedorganisationen Akademikerne.

/ritzau/