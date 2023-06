FH skal finde Lizette Risgaards afløser 7. september

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) skal have en ekstraordinær kongres 7. september. Her skal der blandt andet findes en afløser for Lizette Risgaard.

Det fremgår af FH's hjemmeside fredag.

- Den ekstraordinære kongres indkaldes på baggrund af Lizette Risgaards afgang med henblik på at vælge en ny formand for hovedorganisationen, skriver FH.

- Den ekstraordinære kongres afholdes i København. Yderligere oplysninger om placering og nærmere program følger senere på sommeren.

Af meddelelsen fremgår det også, at FH forventer at have afsluttet og behandlet den advokatundersøgelse, som er blevet sat i gang for at afdække anklager mod Lizette Risgaard om upassende adfærd.

Ifølge FH afholdes kongressen "under forventning og forudsætning af", at advokatundersøgelsen er både afsluttet og behandlet af FH's forretningsudvalg og bestyrelse.

Lizette Risgaard afgang som FH-formand kom, efter at otte mænd i Berlingske og Ekstra Bladet havde fortalt om upassende adfærd fra formanden. Efterfølgende kom flere med anklager mod fagforeningsbossen.

Lizette Risgaard har undskyldt, hvis nogen har følt sig krænket af hende.

En mand oplevede ved Lønmodtagernes Topmøde i 2021, at han blev "klappet i røven" tre gange, da de to krammede.

En anden mand fortæller om en episode i forbindelse med folketingsvalget i 2019. Under en sang rykkede Lizette Risgaard ifølge manden sin hånd længere og længere ned ad hans ryg, indtil hånden endte på mandens numse.

Senere har også en kvinde fortalt, at Risgaard har kørt sin hånd ned over hendes numse.

Der er endnu ikke nogen, der har meldt sig som kandidat til formandsposten.

/ritzau/