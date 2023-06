Field's-retssag kører videre uden den tiltalte

I to en halv time mandag formiddag var en 23-årig mand til stede i Københavns Byrets retssal 60. Men da retten blev sat efter dagens frokostpause, var han der ikke.

Den 23-årige er tiltalt for den 3. juli sidste sommer at have skudt og dræbt tre personer i shoppingcentret Field's, for at have såret seks og for at have forsøgt at dræbe andre og udsat yderligere andre for fare.

Manden er varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling, og ved hans højre side under den første del af mandagens retsmøde sad en sygeplejerske, som ledsagede ham i retten. På hans venstre side sad forsvarsadvokat Luise Høj.

Den 23-årige lider af alvorlig sindssygdom, og han står til at blive anbragt på en særligt sikret afdeling på ubestemt tid.

Udgangspunktet i straffesager er, at en tiltalt skal være til stede, når sagen behandles i retten. Men retten kan give den tiltalte tilladelse til at være fraværende.

Og det har retten gjort mandag, oplyser retsformand Jens Stausbøll efter dagens frokostpause.

Efter at have behandlet de store linjer i sagen mandag formiddag er specialanklager Søren Harbo mandag eftermiddag gået mere ned i detaljen.

Blandt andet læser han op fra de obduktionserklæringer, som beskriver skaderne på de tre dødsofre i sagen.

Harbo læser op fra politiets afhøringsrapporter, hvor den 23-årige mand blev afhørt i timerne efter skyderiet. Manden ønsker nemlig ikke at afgive forklaring under sagen.

Ifølge politirapporterne har han under afhøringen hos politiet forklaret, at han ikke kunne huske nøjagtigt, hvad der foregik i storcentret, men at han mente at have skudt noget.

Advokat Luise Høj fortalte indledningsvis mandag formiddag, at det hænger sammen med hans psykiske tilstand.

I den tid den tiltalte var til stede i retten, fremstod han rolig. Muligvis en smule træt. Et par gange kæmpede han for at holde et gab tilbage.

Sagen fortsætter tirsdag. Det er uvist, om den 23-årige vil være til stede. Tirsdagen byder blandt andet på afhøring af enkelte vidner.

Der ventes dom i sagen 5. juli.

/ritzau/