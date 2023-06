Field's-skyder ringede til lukket krisetelefon før drab

En 23-årig mand forsøgte fra et toilet i Field's at komme igennem til Psykiatrifondens ferielukkede krisetelefon, inden han 3. juli sidste år skød, dræbte og sårede flere personer i storcenteret.

Det fortæller specialanklager Søren Harbo fra Københavns Politi mandag i Københavns Byret, hvor hovedforhandlingen i straffesagen mod den 23-årige gerningsmand er gået i gang.

Forsvarsadvokat Luise Høj har fra dagens start fortalt, at hendes klient, som er svært psykisk syg, ikke kan huske, hvad der skete. Men han bestrider hverken at have været på stedet eller at have affyret de mange skud.

I løbet af et kvarter dræbte gerningsmanden en mand på 47, en dreng på 17 og en pige ligeledes på 17 år.

Seks personer blev ramt af skud. En syvende var tilsyneladende også ramt, men det viste sig siden, at der var tale om andre fragmenter.

Efter anklagemyndighedens opfattelse forsøgte gerningsmanden alt i alt at dræbe 11 personer, flere andre blev truet og flere andre igen udsat for fare.

Søren Harbo har indledt med at ridse hændelsesforløbet op i grove træk. Videoovervågning fra storcentret viser ifølge ham, at gerningsmanden ankom til stedet 16.58 den 3. juli.

Han gik op ad en udvendig trappe til biografen i storcentret og ind på et toilet. Her opholdt han sig i en god halv time. Blandt andet skiftede han tøj, og han tog sin riffel frem.

Men han forsøgte efter alt at dømme også at få hjælp. For ifølge Søren Harbo ringede han til Psykiatrifondens krisetelefon.

- Den var lukket ned på grund af sommerferie men på grund af en fejl blev man ledt ind på et ventesystem, så man troede, at man var i kø, fortæller Søren Harbo.

Gerningsmanden sad i telefonkøen i 16 minutter, inden han gav op.

Søren Harbos forelæggelse af sagen varer kun få minutter, og efterfølgende skal selve bevisførelsen gå i gang.

Normalt er første skridt i bevisførelsen en afhøring af den tiltalte, men den 23-årige, som sidder i byrettens retssal 60 ved siden af sin forsvarer, vil ikke. Ifølge advokaten hænger også det sammen med hans psykiske sygdom.

Næste skridt i sagen bliver derfor afspilningen af en video, som politiet har sammensat af overvågningskameraer på steder. Men af hensyn til de personer, som man kan se på videoen - sagens ofre - bliver den del af retsmødet uden adgang for offentligheden.

Den beslutning har retten truffet, inden at sagen er gået i gang.

I retssalen sidder også nogle få personer, som på en eller anden måde har relation til sagens ofre. Gennem deres bistandsadvokat, Helle Hald, har de anmodet om ikke at blive kontaktet af pressen.

Helle Hald oplyser, at der på vegne af sagens ofre og de efterladte bliver fremsat krav om erstatning. Det største krav vil ligge på 250.000 kroner.

Det er blandt andet to mindreårige børn, som så deres far blive skudt og dræbt i lobbyen foran biografen, som forlanger det beløb.

Anklagemyndigheden vil kræve den 23-årige dømt til anbringelse på den særligt sikrede psykiatriske afdeling kaldet "Sikringen" i Slagelse. Anbringelsen skal være på ubestemt tid.

Da han i gerningsøjeblikket var utilregnelig på grund af sindssygdom, kan han nemlig ikke idømmes hverken fængselsstraf eller forvaring.

