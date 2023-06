Field's-skytte havde fokus på børnehave

Efter at politiet i juli sidste år anholdt en i dag 23-årig mand, som skød, dræbte og sårede en række personer i storcentret Field's, blev mandens bopæl ransaget, og her blev gjort flere uhyggelige fund.

Det viser sig, at manden havde interesse for en børnehave, som lå i nærheden af hans hjem på Amager.

På mandens telefon fandt politiet blandt andet et billede af børnehaven Sandslottet taget fra mandens altan.

Det fortæller specialanklager Søren Harbo mandag i Københavns Byret, hvor retssagen mod den 23-årige Field's-skytte er gået i gang.

Der er ikke rejst tiltale mod manden, for så vidt angår planer om angreb på børnehaven.

Ved ransagningen i mandens hjem fandt politiet en række håndskrevne A4-ark. Et af dem var revet i stykker og lå i lejligheden. Men politiets efterforskere har stykket stumperne sammen og renskrevet dem.

På papiret stod blandt andet: "Find den nemmeste måde at komme ind i Sandslottet på". Herudover var der anført en form for tidsskema, som beskrev, hvor børnene opholdt sig hvornår.

Dagen startede i fællesrum, derefter på stuerne, på legepladsen og så videre.

På papiret var det desuden beskrevet, at voksne mænd, skulle slås ihjel først, derefter kvinder, så drenge og til sidst piger.

Københavns Kommune har udsendt en pressemeddelelse, i forbindelse med at børnehaven er blevet nævnt i sagen.

I pressemeddelelsen udtaler Majbrit Møller, som leder den klynge af dagtilbud, som Sandslottet er en del af:

- Det er klart at jeg er dybt berørt af denne alvorlige situation. Det er ikke rart at tænke på konsekvensen af den handling som blev planlagt. Men jeg ved jo også, at det her handler om én person, og den mand kommer ikke ud og har derfor ikke mulighed for at gøre alvor af det, siger hun.

Anklagemyndigheden vil i sagen kræve den 23-årige dømt til anbringelse på den særlige sikrede psykiatriske afdeling i Slagelse på ubestemt tid.

Sagen behandles over en række dage i løbet af juni og ventes afgjort 5. juli.

/ritzau/