Field's-skytte til politiet: ”Så dræb mig dog”

Det var med trukne pistoler, da en politiassistent og hans makker i juli sidste år pågreb den mand, som kort forinden havde dræbt tre og såret seks inde i storcentret Field's. i København.

Det fortæller politiassistenten tirsdag i Københavns Byret, hvor han er indkaldt som vidne i sagen mod den 23-årige mand, der er tiltalt i sagen.

Politiassistenten fortæller om, hvordan det hele begyndte.

"Vi får en anmeldelse om skyderi, og der er flere anmeldelser, som kommer ind på radioen. Det er et tegn på, at det er pålideligt."

Sammen med sin patruljemakker ankom han til området uden for Field's. De fik at vide, at der blev skudt mod civile og iklædte sig skudsikre veste og maskinpistoler.

Først hørte de et skud og så folk flygte fra stedet, og på bagsiden af centeret så betjenten en riffelbevæbnet mand. De befandt sig 40-50 meter fra ham.

"Vi råber gentagne gange til ham, at hans skal smide våbnet, men han reagerer ikke. Min makker afgav et varselsskud, og der kan man se, at der sker et eller andet oppe i hovedet på ham," fortæller politiassistenten.

Den uniformerede betjent fortæller fra rettens vidneskranke midt i retslokalet, at makkeren valgte at afgive endnu et skud, før den bevæbnede mand reagerede.

"Han knæler ned og holder begge hænder om piben (geværløbet, red.). Og så råber han "Så dræb mig dog - skyd mig". Men vi holder fast i, at han skal lægge våbnet fra sig."

Gerningsmanden valgte til sidst at lægge våbnet foran sig, og de to politimakkere løb hen og iførte ham håndjern.

Politimanden forklarer, at den anholdte virkede uligevægtig og fjern. Blandt andet blev han ved med at sige, at det ikke var rigtige mennesker - formentlig henviste han til de personer, som havde befundet sig i Field's.

Efter at have anholdt manden fortsatte de to ind i Field's for at se, om der var flere. Andre politifolk tog sig i mellemtiden af at bevogte den anholdte.

Det viste sig, at gerningsmanden havde handlet på egen hånd. Det har også vist sig, at han lider af alvorlig sindssygdom. Anklagemyndigheden vil på den baggrund have ham dømt til anbringelse på ubestemt tid.

