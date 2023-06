Field's-tiltalt siger undskyld fem gange som det sidste i retten

Fem gange undskyld lyder der fredag middag i Københavns Byrets store retssal 60.

Det er den 23-årige tiltalte i Field's-sagen, der har valgt at gøre brug af sin ret til at tage det sidste ord i Københavns Byret, inden sagen optages til dom.

Den lyshårede mand, der ellers har været tavs under sagen, rømmer sig, kigger på et medbragt stykke papir og siger:

- Efter jeg er begyndt på stærk antipsykotisk medicin, kan jeg ikke længere se mig selv i det, jeg har gjort.

- Undskyld til de pårørende. Undskyld til dem, der overlevede. Undskyld til dem, der ikke overlevede. Undskyld til dem, der er traumatiserede. Undskyld, siger han.

Den 23-årige drabstiltalt har efter skyderiet den 3. juli sidste år fået diagnosen paranoid skizofreni. Han sidder varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling, og her modtager han medicinsk behandling for sin psykiske sygdom.

Det er kommet frem, at den tiltalte ifølge Retslægerådet var utilregnelig i gerningsøjeblikket, og er man det, kan man ikke idømmes en almindelig fængselsstraf.

I stedet går både anklagemyndigheden og forsvareren efter, at han idømmes en anbringelsesdom. Det er en dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling. Det er uden slutdato.

Anklagemyndigheden mener, at det bør være på Sikringsafdelingen i Slagelse. Det er et særligt sikret sted til dømte personer, der var utilregnelige under gerningen.

Sikringen har øget bemanding og mulighed for flere tvangsindgreb over for de dømte.

Den 23-årige er tiltalt for tre drab og 11 drabsforsøg ved skudepisoden i det københavnske shoppingcenter sidste år. Han har erkendt, at det er ham, der skød i centret, men grundet sin psykiske tilstand på tidspunktet husker han ikke dagen godt.

De dræbte var en 48-årig far, der blev skudt i biografområdet foran sine to mindreårige drenge, en 17-årig dreng på arbejde ved biografen samt en 17-årig pige, som var en af de besøgende i centret.

Hun blev skudt ved en rulletrappe.

Derudover var der flere, der blev såret i forskellig grad. Under sagen har der været flere vidneforklaringer om de både fysiske og psykiske mén, som de forurettede har fået i forbindelse med hændelsen.

Sagen er fredag blevet optaget til dom, som ventes afsagt onsdag den 5. juli klokken 15.

