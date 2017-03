CPH:DOX satser på film til børn og unge

For første gang siden festivalen startede, har CPH:DOX fået et særskilt program, der er rettet mod børn og unge. Programmet har allerede sikret 10.000 besøgende

CPH:DOX er en af verdens største dokumentarfilmfestivaler og viser årligt over 200 film i løbet af festivaldagene. Filmene handler om alt lige fra flygtninge til populisme. I år er der kommet et nyt punkt på programmet. Skole- og familieprogrammet er, som navnet antyder, rettet mod skoler og familier. Marie Ørbæk Christensen projektleder for CPH:DOX for Børn og Unge mener, at det er vigtigt, at festivalen også er rettet mod de unger.

"CPH:DOX har banket sig fast på frontallapperne hos publikum, i hvert fald i københavnsområdet, og succesen giver mulighed for nye, vigtige programmer som for eksempel skole- og familieprogrammet. Idéen bag CPH:DOX er at engagere og motivere gennem dokumentarfilm, og det gælder også for skole- og familieprogrammet," siger hun.

Filmfestivalen sætter fokus på mange alvorstunge emner. Festivalen tager i 2017 blandt andet fat i krigen i Syrien og den nye politiske virkelighed med Donald Trump som præsident for USA.

Marie Ørbæk Christensen mener også, at de alvorlige temaer er egnede for børn og unge:

"Vi mener, at de alvorlige emner som for eksempel skilsmisse, seksualitet og flygtninge også er relevante for børn. Vi tror på, at børn ikke kun skal i biografen for at hygge sig, men også for at lære noget om sig selv og verden."

På trods af at skole- og familieprogrammet er nyt for CPH:DOX, fylder det meget i det samlede program for festivalen. Ifølge Marie Ørbæk Christensen er det lige så vigtigt som de andre punkter i CPH:DOX’ program.

"Skole- og familieprogrammet er en stor del af det samlede program på lige fod med for eksempel ’politik og populisme’," siger hun.

Børneprogrammet fylder cirka en tiendedel af det samlede program med 35 film på skoleprogrammet, der er inddelt efter klassetrin – og det er allerede blevet populært. Skole- og familieprogrammet er tilpasset både skoler og familier, som kan komme ind og se filmene, når det passer dem. Der er allerede godt gang i billetsalget. Marie Ørbæk Christensen mener, at der er en god chance for, at der kommer endnu mere gang i det, som festivalen skrider frem.

"Vi har allerede 10.000 bestilte billetter til vores skoleprogram, der er for folkeskoler og ungdomsuddannelser. Derudover regner vi med at få flere besøgende til vores familieprogram, der ligger i weekenden, så det er tilpasset familiernes rytme," afslutter hun.