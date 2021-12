Finansdirektør i L&F stopper efter advokatundersøgelse

Ophævelsen af Lars Daugaards ansættelse sker i forlængelse af henvendelser fra ansatte til HR, formanden og til den etablerede whistleblower-ordning.

På baggrund af henvendelserne er der foretaget en advokatundersøgelse.

- Da der er tale om en personalesag, kan jeg ikke gå i detaljer.

- Jeg vil dog gerne understrege, at undersøgelsen ikke omtaler grove overgreb. Men formandskabet har efter nøje overvejelser konkluderet, at tilliden har lidt skade, og at samarbejdet hermed ophører, lyder det.

Han sad også i bestyrelsen hos selskabet DanBred, inden hele bestyrelsen trak sig.

Det gjorde den som følge af en krænkelsessag med daværende direktør i DanBred, Thomas Muurmann Henriksen, i centrum.

/ritzau/