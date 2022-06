Finansiel uro kan give flere en lavere pensionsudbetaling

Uro på finansmarkederne og inflation risikerer at reducere pensionsudbetalingerne med flere tusinde kroner.

En stor del af de danskere, der er gået på pension eller snart gør det, kan have udsigt til en lavere månedlig pensionsudbetaling.

Det skriver Politiken.

Baggrunden er, at stort set alle nye pensionskunder - og en stigende del af de gamle - nu får tilbudt markedsrente-pensionsordninger.

De ordninger giver i modsætning til tidligere selskaberne en større frihed til at investere ens penge. Lige nu gør uro på finansmarkederne det imidlertid svært at skabe et positivt afkast.

Samtidig er der støt stigende inflation, som reducerer danskernes købekraft - altså hvad ens penge reelt er værd.

Ifølge Søren Andersen, der er pensionsrådgiver i FPension, kan forholdene få mærkbar betydning for pensionerede og personer på vej på pension.

- De vil opleve en betragtelig nedgang i deres udbetalte pension, hvis markedet fortsætter som nu resten af året, siger Søren Andersen til Politiken.

Hans beregninger viser, at de hårdest ramte pensionister allerede til næste år risikerer en nedgang i de månedlige udbetalinger på flere tusinde kroner.

- Hvis man i dag får udbetalt 20.000 kroner om måneden i pension, og afkastet i år bliver ti procent lavere end det forventede, så vil pensionen falde til 18.000 kroner, siger han.

/ritzau/