Finanstilsynet vil sætte ind mod klimafusk med grønne vagthunde

Finanstilsynet vil sætte ind mod klimafusk i banker og pensionsselskaber ved at samle et hold af såkaldt grønne vagthunde.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

I alt vurderer Finanstilsynet, at 20-30 ansatte skal agere vagthunde og sørge for, at den finansielle sektor lever op til løfter om at redde kloden.

Hidtil har finansielle virksomheder kunnet markedsføre sig som grønne glansbilleder uden lovmæssige forpligtelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men med EU’s nye regler på området har Finanstilsynet fået grundlaget for at sætte hårdt ind over for såkaldt greenwashing i den finansielle sektor.

- Det er en kæmpe opgave. Sektoren har helt forståeligt været nødt til at tyvstarte, fordi reglerne har været længe undervejs, men fremover kommer vi til at holde skarpt øje med, om de er så grønne, som de siger, siger Finanstilsynets direktør, Jesper Berg.

Finanstilsynet har foreløbig fem ansatte til at kontrollere klimarapporteringen og vil altså yderligere tilføje mellem 15 og 25 ansatte.

Til sammenligning sidder der 21 ansatte i Finanstilsynets Hvidvaskkontor.

Det bliver i sidste ende op til politikerne at afgøre, hvor mange klimavagthunde, der skal ansættes i Finanstilsynet, men ifølge Jesper Berg er det et forkert sted at spare.

- Når det er den vej, politikerne vil, så må man også sætte systemet op til at håndtere det, siger Jesper Berg.

Ifølge den administrerende direktør i organisationen, Kent Damsgaard, har alle en interesse i, at man undgår greenwashing.

Han tilføjer, at det har været yderst vanskeligt for pensionsselskaberne at agere under en lovgivning, der er faldet på plads i et meget ujævnt tempo.

I bankernes brancheorganisation er man enig i, at Finanstilsynets kontrol vil bidrage til yderligere tillid.

/ritzau/