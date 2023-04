Finanstilsynets eks-topchef er tiltalt for at spytte på p-vagt

Jesper Berg, der indtil for nylig var direktør for Finanstilsynet, er blevet tiltalt for vold ved at have spyttet en parkeringsvagt i ansigtet i juli sidste år.

Desuden anklages han for på hensynsløs måde at have forvoldt fare for vagten ved at bakke ind i ham flere gange. Det kategoriseres som vanvidskørsel, og der er derfor krav om konfiskation af bilen, og at han mister kørekortet.

Han nægter sig skyldig. Anklagemyndigheden kræver ham idømt en bøde- og fængselsstraf.

Tiltalen blev rejst 17. januar. Hidtil har Ritzau ikke kunne omtale ham ved navn, men nu har Østre Landsret ifølge Børsen ophævet et navneforbud, som Jesper Berg fik 16. januar. Det er sket efter anmodning fra flere medier.

Byretten besluttede allerede 21. april, at forbuddet burde ophæves, men navnet kunne ikke skrives før nu, da forsvarer Henrik Stagetorn kærede kendelsen til landsretten.

64-årige Jesper Berg meddelte 31. marts, at han i løbet af april ville stoppe som direktør for Finanstilsynet efter næsten otte år. Børsen spurgte ham i den forbindelse, hvorfor han ikke først ville stoppe til efteråret, hvor hans kontrakt ville udløbe.

- Det kunne man også have gjort, men der er så mange ting, man kan gøre, lød det.

Jesper Berg havde i næsten otte år stået i spidsen for tilsynet, der blandt andet holder øje med, om banker og pensionsselskaber overholder den finansielle lovgivning.

Episoden, som Jesper Berg er tiltalt for, udspillede sig 14. juli 2022 kort efter klokken 16 på en parkeringsplads ved Netto på adressen Halvtolv 4 i København.

Her spyttede den daværende tilsynsdirektør ifølge anklageskriftet først parkeringsvagten i ansigtet. Der er derfor rejst tiltale for vold og med den skærpelse, at offeret havde et arbejde, hvor han var særligt udsat for vold.

Fem minutter senere bakkede Jesper Berg ind i ham flere gange, fremgår det af anklageskriftet. Ifølge anklagemyndigheden forvoldte han af grov kådhed eller på hensynsløs måde fare for vagten, der blev ramt i lænden og skubbet tilbage.

Forsvarer Henrik Stagetorn stillede sig i byrettens retsmøde om ophævelse af navneforbud 21. april "meget tvivlende" over for, at det vil ende med en dom for fareforvoldelse, som karakteriseres som vanvidskørsel.

Han forklarede, at parkeringsvagten har fortalt til politiet, at Jesper Berg bakkede ind i ham, da han stod med ryggen til og gjorde det igen. Det var med fem kilometer i timen og et "puf".

Vagten mente ikke, at han havde i sinde at skade ham, lød det. Han henvendte sig primært til politiet på grund af spytklatten, refererede Henrik Stagetorn.

- Det her er ikke vanvidsbilisme. Det må være ret oplagt, sagde advokaten.

Sagen skal for Københavns Byret 16. juni.

