Finlands ældste virksomhed køber traditionsrige Georg Jensen

Den traditionsrige, danske designvirksomhed Georg Jensen er blevet opkøbt af den finske koncern Fiskars Group.

Prisen er 1,1 milliard kroner, skriver Georg Jensen i en pressemeddelelse torsdag morgen.

- Vi er begejstrede for de nye muligheder, denne overgang bringer, siger Mehul Tank, der er direktør for den danske virksomhed, i meddelelsen.

- Samarbejdet med Fiskars flugter problemfrit med vores vision, og vi er sikre på, at det vil drive Georg Jensen mod endnu større højder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fiskars er en koncern, der blandt andet er kendt for at producere køkkenudstyr og haveprodukter.

Den blev stiftet i 1649 og er dermed den ældste virksomhed i Finland.

Den lange historik virker til at være et gennemgående tema i Fiskars række af opkøb.

Koncernen ejer nemlig også Royal Copenhagen, der blev stiftet i 1775.

For at sætte det i perspektiv har både Royal Copenhagen og Fiskars eksisteret i en periode, der har budt på en dansk grundlov, afskaffelsen af enevælden i Danmark og to verdenskrige.

Georg Jensen har ikke lige så mange år i bagagen. Den danske virksomhed kan dog også bryste sig af at have en historie, der strækker sig tilbage til 1904.

Selskabet er særligt kendt for at producere smykker, men har også sølvtøj og boligartikler i porteføljen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Produkterne sælges gennem 2050 forhandlere fordelt over hele verden. Georg Jensen har selv 28 fysiske butikker.

Designvirksomheden beskæftiger i dag knap 1200 medarbejdere.

Ifølge mediet Finans havde selskabet et samlet underskud på 400 millioner kroner i årene 2016-2020.

Det er dog blevet vendt til positiv indtjening de seneste to regnskabsår, lyder det.

I seneste regnskabsår omsatte Georg Jensen for 1,2 milliarder kroner. Overskuddet lød i den forbindelse på 193 millioner kroner, skriver Finans.

Indtil nu har kapitalfonden Investcorp ejet Georg Jensen. Investcorp er baseret i Bahrain.

/ritzau/