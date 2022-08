Finsk anklager lider nederlag i sag mod drabstiltalt dansker

Den finske anklagemyndighed har fået endnu et tilbageslag i sagen om et 35 år gammelt drab, som det mener, at danske Herman Himle har begået.

For hovretten i Finland - der svarer til den danske landsret - afviser ligesom byretten, at tre gamle afhøringer af Herman Himle kan bruges som bevismateriale.

Afgørelsen har retten truffet tidligere i august, bekræfter Himles danske forsvarer, Henrik Hasseris Olesen, over for Ritzau.

Herman Himle anklages for at have dræbt den 20-årige Klaus Schelke og udsat den da 22-årige Bettina Taxis for drabsforsøg om bord på færgen "Viking Sally" en sommernat i 1987.

Ved den finske byret blev Herman Himle frifundet sidste år. Men anklagemyndigheden har anket og ønsker at bruge de tre tidligere afhøringer af danskeren som bevis i ankesagen.

En dommer i byretten afviste sidste år at lade afhøringerne blive lagt frem. Det skyldes, at Herman Himle ikke havde en advokat ved sin side, da han angiveligt tilstod at have overfaldet det sovende par.

I retten i juni argumenterede anklager Heidi Röblom for, at forbuddet mod at bruge beviserne bør ophæves i ankesagen, fordi Herman Himle var tilstrækkeligt informeret om sin ret til juridisk bistand.

Modsat gjorde forsvarer Martina Kronström det gældende, at Herman Himle blev stillet "ekstremt ledende" spørgsmål, og at en advokat ville have grebet ind.

Herman Himle har også både før og siden nægtet at stå bag forbrydelsen.

Ifølge det finske medie Hufvudstadsbladet er der mulighed for, at afvisningen af afhøringerne som beviser kan kæres til den finske højesteret. Det er uvist, om anklagemyndigheden vil gøre det.

Anklager Heidi Röblom udtalte, da afgørelsen faldt, at hun og sagens anden anklager vil gennemgå kendelsen og vurdere, om de vil tage spørgsmålet videre.

