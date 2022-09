Fire advokater var inhabile i undersøgelse af udbytteskat

Fire advokater i et af landets største advokathuse var inhabile, da de påtog sig opgaven med at undersøge sagen om svindel med udbytteskat for Skatteministeriet.

Det fastslår Højesteret i en dom torsdag.

Retten nikker til en afgørelse om, at de fire advokater i Bech-Bruun hver har fået en bøde på 10.000 kroner. De tilsidesatte god advokatskik. Desuden var Bech-Bruun ikke berettiget til et honorar på knap 4,4 millioner kroner.

Bech-Bruun påtog sig at undersøge affæren om uberettiget refusion af udbytteskat for Skatteministeriet i 2017. Men siden viste det sig, at andre advokater hos Bech-Bruun i 2014 havde ydet rådgivning til den tyske North Channel Bank, som senere er dømt for medvirken til bedrageri.

Bech-Bruun har forsvaret sig med, at det var umuligt i praksis at tjekke, om der kunne være en interessekonflikt. For eksempel havde ministeriet ikke udleveret navne på personer eller virksomheder, der var mistænkt.

Men Højesteret mener, at advokathuset ikke gjorde nok, når det var klart, at opgaven for Skatteministeriet lagde op til skærpede krav for advokaternes uafhængighed.

Ganske vist blev der taget flere skridt for at afdække, om der kunne være et problem, men man kom ikke tilstrækkeligt i dybden og opdagede ikke det arbejde, man havde udført for den tyske bank.

Sagen har været behandlet flere år, og affæren har givet kraftige dønninger i advokatverdenen. Også på grund af duellanterne i sagen, som samtidig er konkurrenter på markedet - Bech-Bruun på den ene side og Poul Schmidt/Kammeradvokaten på den anden.

Først stak Advokatnævnet bøderne ud, men Bech-Bruun gik til retten for at få dem underkendt. Østre Landsret fulgte dog ikke kravet i en dom, der blev afsagt sidste sommer, og torsdag har det vist sig, at heller ikke Højesteret kan skrive under på selskabets undskyldninger.

I landets øverste domstol er der ingen nem opskrift:

- Det er ikke muligt generelt at fastslå, hvilke undersøgelser en advokat skal iværksætte for at sikre, at der ikke er tale om interessekonflikter, idet dette som anført må fastlægges bl.a. i lyset af sagens karakter, skriver dommerne.

Men her var opgaven af en særlig karakter, og så må der stilles "betydelige krav til konflikttjekket", hedder det.

Som følge af nederlaget skal Bech-Bruun til lommerne. I sagsomkostninger skal der betales i alt 720.000 kroner.

En meget dyrere sag lurer i Højesterets horisont. Den handler om den rådgivning, som Bech-Bruun gav den tyske bank. Skatteforvaltningen kræver, at advokathuset er erstatningsansvarlig for 1,25 milliarder kroner.

I første omgang blev Bech-Bruun dog frifundet af Østre Landsret i foråret. Advokaterne kunne ikke bebrejdes, at banken senere deltog i et arrangement uden aktier og reelle pengestrømme. Skatteforvaltningen har dog anket til Højesteret.

