Fire sigtes for drabet på en 53-årig mand i Vordingborg. Tre af dem vil torsdag blive stillet for en dommer.

Fire anholdt for drabet på 53-årig mand i Vordingborg

Politiet har anholdt to mænd og to kvinder i sagen om drabet på en 53-årig mand, der mandag blev fundet død i Vordingborg.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi torsdag formiddag i en pressemeddelelse.

De fire blev anholdt onsdag og er sigtet for i fællesskab at have dræbt den 53-årige mand.

De anholdte er alle fra Vordingborg. Der er tale om to mænd på 18 og 22 år og to kvinder på 20 og 50 år.

De tre førstnævnte bliver torsdag klokken 11 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster, oplyser politiet til Ritzau. Her ventes et krav om varetægtsfængsling. Det er uvist, hvordan de forholder sig til sigtelserne.

Anklagemyndigheden vil i retten gå efter lukkede døre, så detaljer fra efterforskningen hemmeligholdes.

Den 53-årige mand blev fundet død mandag morgen omkring klokken 08.30 i sit hjem på Chr. Winthers Vej i Vordingborg.

Politiet oplyste efterfølgende, at manden sidst blev set i live lørdag aften klokken 22.30.

Siden fundet af manden har politiet efterforsket sagen. Blandt andet har hundepatruljer og droner undersøgt gerningsstedet.

Onsdag kunne politiet så anholde de fire mistænkte. Det skete ved en koordineret anholdelses- og ransagningsaktion på flere adresser i Vordingborg.

- Jeg er meget tilfreds med, at vores efterforskningsarbejde - med god hjælp fra borgerne i området - har ført til anholdelser og sigtelser i denne alvorlige sag, siger vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi torsdag i pressemeddelelsen.

/ritzau/