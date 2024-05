Fire anholdt i aktion mod lattergas-netværk

Københavns Vestegns Politi har anholdt fire mænd efter en koordineret aktion mod et netværk, der menes at have stået bag distribution og salg af lattergas.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Et "større antal" adresser på Sjælland blev tirsdag morgen ransaget, og et "større parti" lattergasflasker blev beslaglagt, lyder det.

De fire mænd, der blev anholdt, er sigtet for opbevaring og salg af lattergas.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har stor fokus på ulovligt salg af lattergas, og vi har fulgt flere af de netværk der står bag salget i en længere periode - og disse netværk kan belave sig på, at vi på ingen måde er færdige, siger politikommissær Kristian Broch, der er leder for Københavns Vestegns Politis Særlovs-afdeling, i pressemeddelelsen.

Ud over lattergasflasker beslaglagde politiet også puff bars (engangs e-cigaretter, red.), kontanter og blankvåben.

Adresserne, der blev ransaget, var på den københavnske vestegn, i København og Nordsjælland samt i Midt- og Vestsjælland. Politiet foretog ransagningerne i samarbejde med Skattestyrelsen.

- Vi kan ikke udelukke, at der kan ske flere anholdelser i forbindelse med sagen og de anholdte i sagen kan nu se frem til et juridisk efterspil, siger Kristian Broch.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lattergas fra gaspatroner er produceret til industrielt brug og bruges til eksempelvis flødeskumssifoner. Alligevel har unge i flere år brugt lattergas som rusmiddel.

I 2020 blev lovgivningen ændret, så det blev sværere for unge at købe store mængder gaspatroner, ligesom det er forbudt at sælge til unge under 18 år.

1. juli sidste år blev det ulovligt at besidde og sælge lattergas som rusmiddel.

/ritzau/