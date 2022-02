Fire anholdt i sag om narko og våben

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har anholdt fire personer i en sag om narko og våben. De bliver torsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør, oplyser senioranklager Mariam Khalil.

Hun ønsker forud for retsmødet ikke at gå i detaljer med sigtelserne i sagen, men oplyser, at det drejer sig om overtrædelse af straffelovens paragraf 191 og 192 a.

Paragraf 191 drejer sig om alvorlig narkotika kriminalitet, mens 192 a drejer sig om grov våbenkriminalitet - typisk besiddelse af skydevåben.

Ifølge Ritzaus oplysninger skal lovovertrædelserne være foregået i Næstved.

Mariam Khalil vil af hensyn til politiets videre efterforskning af sagen bede dommeren om at holde retsmødet lukket for offentligheden.

De anholdte er mænd i alderen 18-30 år.

Retsmødet begynder 13.30 ved Retten i Næstved.

/ritzau/