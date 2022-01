Fire bandefolk fængslet for at give våben til svenskere

Fire bandemedlemmer i alderen 21-24 år er i et grundlovsforhør i Dommervagten i København blevet varetægtsfængslet i fire uger i en sag om våben.

I alt fem mænd blev fremstillet i grundlovsforhøret, men dommeren valgte at løslade en 21-årig mand. Tre af de fem blev i øvrigt fremstillet uden selv at være til stede på grund af corona.

To af mændene er sigtet for den 7. december om aftenen at have været i besiddelse af to skarpladte pistoler på Nørrebro og på Københavns Hovedbanegård.

Pistolerne blev efter politiets opfattelse overdraget til en navngiven svensker.

De tre andre er sigtet for at have overdraget en revolver og 13 skarpe patroner til en anden svensker. Det skal være sket ved Københavns Hovedbanegård den 4. oktober sidste år.

De fem, der blev fremstillet i grundlovsforhør, blev sammen med to andre anholdt i København af politiets specialafdeling National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, tirsdag formiddag.

NSK er en ny specialenhed i politiet, der blev etableret 1. januar, og som skal bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet.

Den har overtaget opgaver, der tidligere lå i blandt andet Særlig Efterforskning Øst, Særlig Efterforskning Vest, Bagmandspolitiet og Grænsecenter Øresund.

Der har i december og januar været flere skyderier i København og Malmø. Det er tidligere blevet oplyst, at flere af dem skyldes en konflikt mellem banden NNV på den ene side og svenske kriminelle på den anden.

Tirsdagens anholdelser skete da også efter en kort, men intensiv efterforskning, som er foretaget i tæt samarbejde med de svenske myndigheder, oplyste NSK tirsdag i en pressemeddelelse.

/ritzau/