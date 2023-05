Fire energiselskaber undersøges for mulig markedsmanipulation

Fire danske energiselskaber undersøges af svenske og danske myndigheder for mulig markedsmanipulation eller insiderhandel.

Det oplyser det svenske energitilsyn Energimarknadsinspektionen til DR.

De danske selskaber undersøges for i alt otte sager fra de sidste fem år. Fem af sagerne er fra 2022.

Det har ikke været muligt for DR at få mere at vide om, hvad sagerne drejer sig om, og hvilke konkrete energiselskaber der er tale om. Hverken hos den svenske tilsynsmyndighed eller Forsyningstilsynet i Danmark.

Forsyningstilsynet siger i en skriftlig kommentar til DR:

- Vi undersøger løbende mulige sager om markedsmanipulation, hvilket altid sker i fortrolighed, både hvad angår status, mængden af undersøgelser, og hvilke typer af selskaber som vi undersøger.

- Fortroligheden holdes både af hensyn til efterforskningen og de selskaber, som er i vores søgelys.

DR omtaler også en niende sag, som har været undersøgt. Undersøgelsen er afsluttet. Det vides ikke, hvad resultatet blev.

/ritzau/