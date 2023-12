Fire fængslinger in absentia kan tyde på fremskredne planer

Fire sigtede personer, som natten til fredag blev varetægtsfængslet in absentia efter politiets store antiterroraktion torsdag, befinder sig sandsynligvis i udlandet.

Det vurderer sikkerhedspolitisk rådgiver i Tænketanken Europa Jacob Kaarsbo.

Han har tidligere været souschef og chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

- Når de (PET og politiet, red.) slår til nu, og der er nogle, de har identificeret og vælger at fængsle in absentia, så må det være noget, politiet er tvunget til at gøre, før de kan få fat på dem. Det antyder, at der har været noget så fremskredent i planlægningen og truslen, at man har følt sig nødsaget til at slå til. At man ikke har turde vente.

- Når man har identificeret nogen, der tilsyneladende var en del af det, men ikke venter, til man kan få fat på dem, så tyder det på, at der har været fremskredne planer.

Jacob Kaarsbo peger på, at de fire personer måske befinder sig et ukendt sted. De kan også være et sted, hvor de ikke så nemme at få fat på.

Sagen har tråde til bandemiljøet, til den forbudte bande Loyal to Familia (LTF) og til udlandet, oplyste PET og politiet på et pressemøde torsdag eftermiddag.

Her sagde chefpolitiinspektør og operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste, PET, Flemming Drejer:

- Nogle kunne måske ønske, at vi havde fortsat i længere tid for at stå stærkere bevismæssigt. Vi kommer aldrig til at gamble med sikkerheden.

Politiet og PET anholdt i alt tre personer forskellige steder i landet tidligt torsdag morgen. Ved grundlovsforhør natten til fredag blev to varetægtsfængslet, mens en blev løsladt.

Politiet mener, at de var ved at planlægge et terrorangreb, og at de havde tråde til udlandet.

- Det kan være konkrete efterretninger, der gør, at man siger, at man ikke kan trække den længere. Det vil typisk have noget at gøre med planlægning og frygt for, at nogen kunne slå til, siger Jacob Kaarsbo.

Torsdag lød det fra politiet i København, at man skal kunne føle sig tryg i gaderne i København.

Men politiet vil øge sin tilstedeværelse og have fokus på jødiske lokaliteter.

- Det tyder på, at de har en konkret viden om, hvad man har haft til hensigt at gå efter. At der har været noget fremskredent, for ellers ville politiet tackle det med at holde lavere profil, få alle anholdt og så videre.

- Tilstedeværelse i gadebilledet er jo ikke noget, man bryder sig om at have. Det gør man kun, hvis det er nødvendigt, siger Jacob Kaarsbo.

/ritzau/