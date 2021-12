Fire formodede pirater får igen fængsling forlænget

Fire formodede pirater skal fortsat være fængslet i en sag, hvor de beskyldes for at have forsøgt at slå dansk personel ihjel i Guineabugten i november.

Det beslutter dommer Karsten Henriksen onsdag eftermiddag i Københavns Byret.

Varetægtsfængslingen af de fire mænd forlænges med fire uger, hvilket er i tråd med påstanden fra Karen Moestrup Jensen. Hun er specialanklager fra Søik, der populært kaldes Bagmandspolitiet.

Hun mener, at det er vigtigt med en lang forlængelse, da en tværministeriel arbejdsgruppe ifølge hende arbejder på højtryk for at finde konkrete løsninger, så de formodede pirater kommer til Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg kan ikke sige, hvornår vi regner med, at det er klarlagt, men vi arbejder altså med dage her.

- Vi vil gerne have så lang tid som muligt til at løse det her, siger hun.

To gange skulle der have været skudvekslinger i Guineabugten, hvor de udenlandske mænd var i en mindre båd med en stærk motor. Den ene gang blev der angiveligt skudt mod en helikopter, den anden gang mod danske frømænds både.

Mens de fire mænd tilbageholdes i udlandet, er flere effekter sendt til undersøgelse i Danmark, fortæller hun. Blandt andet er der ankommet fire mobiltelefoner, som der ventes erklæringer om i januar.

Desuden er de formodede pirater blevet undersøgt for krudtslam.

- Der er påvist krudtpartikler på de tre, der er på "Esbern Snare", siger specialanklageren.

Til gengæld er der ikke fundet nogen på den fjerde mand, som i søndags overflyttet til et hospital i Ghana. Det blev han, fordi læger på fregatten vurderede, at det ikke længere var sundhedsmæssigt forsvarligt at tilbageholde ham der.

Han fik som følge af mødet med de danske soldater nogle alvorlige skader, der nødvendiggjorde, at hans ene ben blev amputeret. Senere har der været behov for flere operationer af benet.

Og hans forsvarer fortæller, at også hospitalet tæt på den ghanesiske hovedstad har måtte operere.

- Han har for tredje gang fået amputeret noget af benet, og de forsøger at rense op i noget betændelse, der er, siger hun under retsmødet.

Den pågældende mand bliver døgnovervåget af en bevæbnet vagt. En repræsentant for den danske ambassade i Ghana har været forbi for at se til ham, og meldingen fra vedkommende er, at han efter omstændighederne har det godt, fortæller anklageren.

De fire nægter sig skyldige i drabsforsøg, og deres forsvarere har argumenteret for, at de skal løslades, eller at en fortsat fængsling som minimum bliver for så kort en periode som muligt.

Og forsvarsadvokaterne italesætter, at de ikke ved, hvilke forhold deres klienter i øjeblikket sidder under. De har eksempelvis ikke fået billeder af cellerne.

- Lever det op til danske standarder for et fængsel? Det tvivler jeg stærkt på. Derfor vil jeg gerne have, at vi fragter de tre først, så de ikke skal vente på den ene, siger den ene forsvarsadvokat.

Forsvarerne mener, at det skal sikres, at de fire mænd hurtigst muligt kan få kurs mod dansk jord, så de kan blive stillet fysisk for en dommer og dermed udlægge deres syn på sagen.

- Man burde overveje, om ikke man skulle afbryde den her mission, som jo er frivilligt påtaget, vende skibet om og komme tilbage til Danmark, siger en anden forsvarer.

Forsvareren for den sårede mand har valgt at kære kendelsen om de fire ugers fængsling. Perioden bør være kortere, mener hun, og henviser blandt andet til sin klients sundhedstilstand.

Hun fremhæver samtidig, at læger på hospitalet i Ghana har vurderet, at han godt kan flyttes.

- Han kan blive transporteret med fly i siddende position, siger hun.

Da hun har kæret kendelsen om fængsling, skal landsretten tage stilling til, om han fortsat skal sidde varetægtsfængslet i sagen.

Da de fire mænd er tilbageholdt i udlandet, fængsles de in absentia, som det kaldes, når man ikke er til stede.

Søik har anmodet om yderligere undersøgelser, og der er også sendt beklædningsgenstande og effekter, som danske frømænd har fundet i de formodede piraters båd, til Danmark.

/ritzau/