Fire kendte danskere: Det mener jeg, når jeg siger ”jeg elsker dig”

Hvad betyder det at elske nogen? Og betyder ”at elske” det samme for os alle? Det har Kristeligt Dagblad spurgt fire markante danskere om i anledning af Valentinsdag

Man kan sige det over en romantisk middag i stearinlysets skær, skrive det i et lyserødt kort prydet af hjerter eller dele det i en video på sociale medier.

Selvom der er mange måder at gøre det på, er de tre ord de samme: ”Jeg elsker dig”. Men hvad betyder de tre ord, så mange higer efter at høre?

Kristeligt Dagblad har spurgt sanger Katinka Buchwald Bjerregaard, tv-vært Flemming Møldrup, leder af Grundtvig Centeret Katrine Frøkjær Baunvig og skuespiller Bodil Jørgensen.

Katinka Buchwald Bjerregaard, sangskriver og komponist: ”Kærligheden kan findes i en lakridspibe”

Hvornår har du sidst fortalt nogen, at du elskede dem?

Jeg råbte det til min kæreste i formiddags på vej op ad trappen. Jeg bliver usikker på alting hele tiden – selv på mine bedste venner og den mand, jeg er gift og har børn med. Derfor har jeg hele tiden brug for at vide, at jeg er elsket. Det giver mig en ro. Jeg er selv meget tydelig i min kærlighed. Jeg krammer og kysser og fortæller ofte dem omkring mig, at jeg elsker dem. Det er min måde ikke at drukne på. Da jeg var yngre, plejede mine brødre altid at sige: ”Katinka, du er så kærlighedshungrende, få dig nu en kæreste!” Nu har jeg en kæreste, jeg har det godt med, og som giver mig det, jeg har brug for, men jeg kan alligevel aldrig få nok. Jeg er lidt som en kærligheds-Tupperware, der aldrig bliver helt fyldt.

Hvad betyder ”at elske” for dig?

Det betyder, at man har valgt nogen til. Man kan vælge alt i hele verden, men meget af det vælger man fra, når man vælger at elske nogen. Så giver man den person alt, hvad man har og ikke har. Det er ikke en ofring, men et valg. Den kærlighedserklæring, der ligger i det valg, skal man huske hinanden på. Særligt på de svære dage, for det er jo ikke alle dage, der er perfekte. Vi har lige fået tvillinger, så alt er langtfra perfekt, men vi forsøger at huske hinanden på, hvorfor vi har valgt hinanden: ”Jeg valgte dig, fordi du griner af mine vitser, og fordi du ser sød ud, når du sover.” Det behøver ikke være stort. For mig smager kærlighed af hverdag.

Hvorfor er de ord så vigtige for os at høre?

Det er en alvor i de ord. Vores forhold begyndte rodet, men da vi så fandt hinanden, gik der ikke ret længe, før vi vidste, at det skulle være os. At vi to skulle det hele sammen, giftes og have børn. Men jeg kan huske, at jeg ventede en tid, før jeg sagde det til ham. Jeg vidste, at jeg elskede ham, men jeg nød at bære rundt på de tre ord som en skat, jeg vidste, ville glæde ham. Da vi delte de ord, fortalte vi samtidig hinanden, at det var her, at vi gerne ville være. Måske gik vi et par omveje, før vi nåede hertil, måske fik vi såret hinanden på vejen, men med de ord, var vi enige, om at vi var endt det rigtige sted.

Hvordan ville du sige ”jeg elsker dig” uden at benytte de ord?

Det kan man gøre på mange måde. Kærligheden findes i de mindste ting. Det kan være at købe en lakridspibe med hjem. Eller sige: ”Du får lov til at sove lidt længere, jeg tager ungerne denne gang.”

Men hvis du skulle sige det med ord?

”Jeg er tonic til din gin.” Det er fra en sang, jeg har skrevet til ham.

Flemming Møldrup, tv-vært og forfatter: ”Når vi elsker, trækker vi vejret helt ned i maven”

Hvornår har du sidst fortalt nogen, at du elskede dem?

Det gjorde jeg i morges, da jeg sagde farvel til min hustru. Vi har valgt ikke at bo sammen, så der kan godt gå nogle dage imellem, at vi ser hinanden. Derfor gør jeg mig altid umage med at fortælle min kone, at jeg elsker hende om morgenen.

Hvad betyder ”at elske” for dig?

Jeg har ikke elsket så meget i mit liv. Der har været et par store kærligheder, men det var først, da jeg blev far, at jeg for alvor fik kærligheden at føle. Her opdagede jeg, hvor dyb en følelse kærlighed er. Den samme dybe kærlighed føler jeg for min hustru. Det er to forskellige former for kærlighed, men den kærlighed, jeg føler for dem, betyder, at mit liv føles utrolig rigt.

Hvorfor er de ord så vigtige for os at høre?

Det betyder alverden for os at møde et andet menneske, der ser på os og tør sige, at de elsker os. Og ikke vil leve deres liv uden én. Når vi hører de ord fra en, vi elsker, er det som om, at vi trækker vejret helt ned i maven.

Hvordan ville du sige ”jeg elsker dig”, hvis du ikke kunne bruge de ord?

”Jeg er her for dig – uanset hvad der sker.”

Katrine Frøkjær Baunvig, leder af Grundtvig Centeret: ”Jeg har ofte mere brug at sige ordene end at høre dem”

Hvornår har du sidst fortalt nogen, at du elskede dem?

I går aftes sagde jeg det til min mand. Det var en helt almindelig hverdagssituation, hvor vi sad i sofaen og læste. Ordene var en reaktion på den hverdagsomsorg, han viste mig ved at lave te og skænke den til mig. Jeg er ikke bange for at dele ud af min kærlighed. Det er noget min familie griner lidt af, men jeg tror, at min mand nyder det.

Hvad betyder ”at elske” for dig?

I årtusinder har mennesker delt de ord – eller ord, der minder om dem – med hinanden. Når vi siger dem højt, melder vi os dermed ind i klubben af folk, der elsker med alt, hvad det indebærer. Man tager ordene på sig velvidende om, hvad det har af implikationer. Det hæver relationen til et andet niveau.

Hvorfor er de ord så vigtige for os at høre?

Jeg føler kærlighed meget intenst. Derfor tror jeg ofte, at jeg har mere brug for at sige dem end at høre dem. Det er en måde, hvorpå jeg kan få afløb for de følelser, der er så stærke, at de ikke kan være inde i kroppen. Jeg bliver nødt til at sige dem højt. Det bliver rigtig slemt, når jeg får et glas vin. Så bliver jeg til hende damen med de blå tænder, der elsker alle i hele verden.

Hvordan ville du sige ”jeg elsker dig”, hvis du ikke kunne bruge de ord?

Jeg har lyst til at sige, at man med de ord forpligter sig på evigheden i et øjeblik, men jeg er ikke sikker på, at ordene er en forhandling, eller at man med ordene forpligter sig til noget. Ofte siger jeg dem, når jeg bliver grebet af en lyst til at være tæt på et andet menneske eller føle mig forbundet med vedkommende. Det kan man gøre gennem kys og kram, men også med de ord.

Bodil Jørgensen, skuespiller: ”Dem, man elsker, er tilbage, når alle andre er gået hjem”

Hvornår har du sidst fortalt nogen, at du elskede dem?

Jeg siger det tit om aftenen. Der er noget særligt over aftenen. Mørket falder på. Alle er gået, og tilbage er dem, man elsker. Inden man forsvinder ind i søvnen, er det min måde at takke for endnu en god dag.

Hvad betyder ”at elske” for dig?

Man takker hinanden for alle de dage, man har levet i kærlighed. Min første mand levede ikke så længe, men ham elskede jeg. Kærligheden er ikke evig, men den er det største, der kan overgå os. Den kan gå over, og vi kan sørge over at miste den, men det er stort, når den er der.

Hvorfor er de ord så vigtige for os at høre?

Vi lever i højhastighedssamfund, hvor vi hele tiden er på vej væk og videre. Kærligheden er ældgammel. Den har ikke noget med den moderne verden at gøre, den findes bare. Det er rørende. Derfor er det også fint at fejre den med stearinlys og en treretters menu, men kærligheden er større end det. Kærligheden er hver dag. Min mormor levede uden valentinsdag, men hun levede i et lykkeligt ægteskab, hvor de hjalp hinanden, og hun spillede klaver for min morfar om aftenen. Det er godt at reflektere lidt over, hvordan man elsker hinanden. Elsker du dig selv mere end din næste? Det kan man jo også bruge valentinsdag til at tænke lidt over.

Hvordan ville du sige ”jeg elsker dig” uden at benytte de ord?

”Godt, at du er der, når de andre er gået hjem.”