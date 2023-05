Fire måneder efter overfald: 25-årig anholdt for drabsforsøg

Efter at have været efterlyst af politiet i fire måneder er en 25-årig mand blevet anholdt i forbindelse med en sag om et knivstikkeri.

Han fremstilles søndag i grundlovsforhør ved Dommervagten i København.

Det oplyser Christian Henningsen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Manden er sigtet for drabsforsøg.

Knivstikkeriet fandt sted 17. januar foran et Netto-supermarked på Jorisvej på Amager i København.

Offeret - en 33-årig mand - blev alvorligt såret.

Politiet efterlyste den formodede gerningsmand med navn, signalement og billede kort tid efter knivstikkeriet.

Men efterlysningen bar altså ikke umiddelbart frugt.

Manden blev anholdt lørdag - næsten fire måneder efter overfaldet.

Christian Henningsen fra Københavns Politi kan ikke fortælle om de nærmere omstændigheder omkring anholdelsen af manden.

/ritzau/