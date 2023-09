Fire mænd anholdt for salg og distribuering af narkotika

Politiet har tirsdag slået til og anholdt fire mænd i en sag om salg og distribuering af store mængder hård narkotika.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Mændene er i alderen 29 til 42 år og er blevet anholdt i Storkøbenhavn og på Vestsjælland.

I forbindelse med anholdelserne ransagede politiet flere adresser, hvor der blev fundet flere store kontantbeløb og dyre designerure.

Tre af de anholdte har været en del af det samme kriminelle netværk, skriver NSK. En af de tre - en mand på 42 år - er medlem af en unavngiven bandegruppering.

Den 42-årige er sigtet for distribuering og videresalg af flere kilo amfetamin og kokain.

De andre to - på henholdsvis 37 og 40 år - er sigtet for forhold om distribuering og videresalg af hård narkotika. Det er NSK's opfattelse, at de har hjulpet den 42-årige med at sælge det.

Den sidste af de fire - en 29-årig mand - tilhører ifølge NSK en anden bandegruppering.

Han er sigtet for at have videredistribueret og solgt 100 kilo hash i en tidligere narkosag, hvor NSK 1. september anholdt tre personer, der efterfølgende blev varetægtsfængslet.

I den forbindelse blev der beslaglagt 100 kilo hash på en ejendom på Vestsjælland.

- En grundig efterforskning er kulmineret med dagens anholdelser, hvor vi har fjernet fire personer fra organiserede kriminelle miljøer, herunder to personer som er medlemmer af to bandegrupperinger, siger vicepolitiinspektør i NSK Lars Feldt-Rasmussen i pressemeddelelsen.

De fire anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag morgen i Retten i Holbæk.

