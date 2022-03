Fire mænd dømt for millionsvindel med tilskud til døvetolke

Fire mænd er torsdag ved Retten på Frederiksberg blevet idømt mellem halvandet og fire års fængsel for svindel med tilskud til døvetolke for op til 25,3 millioner kroner.

Det oplyser retten på sin hjemmeside.

Anklageskriftet mod de fire hørehæmmede mænd fylder ikke mindre end 351 sider.

Det beskriver, hvordan de fire mænd gennem en stribe selskaber førte i alt ti kommuner bag lyset i forbindelse med bevillinger til tolkning for døve.

Misbruget skete ifølge anklageskriftet, fordi mulighederne i lov om kompensation til handicappede i erhverv blev udnyttet groft.

Meningen med loven er at sikre handicappede lige vilkår med andre på arbejdsmarkedet. I flere selskaber blev der ansat døve, men regningerne for den tegntolkning, de fik, var skudt langt over målet.

Ofte blev der slet ikke tolket, eller også skete det kun i begrænset omfang.

- 14 selskaber. 28 ansatte. 532 fakturaer. Næsten 30 millioner kroner. Tallene afspejler, hvordan de tiltalte systematisk støvsugede de offentlige kasser gennem fire år, lød det fra anklager Magnus Petersen i hans afsluttende procedure.

De fire mænd har under hele sagen nægtet sig skyldige. Den hovedtiltalte lænede sig blandt andet op ad et svar, han i 2014 fik fra Københavns Kommune om reglerne.

Når fire juridiske personer har bevillinger til tegnsprogstolkning, og de alle har bestilt tolk i samme tidsrum og på samme sted, er det så tilladt at opkræve de fires bevillinger på samme tolk?

"Korrekt", lød svaret fra en beskæftigelseskonsulent i kommunen.

Hans forsvarer mente derfor, at han havde handlet i god tro.

Men anklageren påpegede, at den hovedtiltalte året efter fik en mail med et andet budskab fra kommunen.

Retten giver i dommen langt hen ad vejen anklagemyndigheden ret.

Den hovedtiltalte, der er 32 år, blev idømt fire års fængsel for bedrageri for 25,3 millioner kroner. En 33-årig fik tre et halvt års fængsel for at have bedraget for 18,4 millioner kroner.

De to sidste mænd fik halvandet år og to års fængsel for henholdsvis to og fire en halv million kroner.

I forbindelse med dommen har retten lagt vægt på beløbenes størrelse.

- Retten lagde endvidere vægt på bedrageriernes antal og systematiske karakter, og at bedragerierne var begået i adskillige selskaber og havde involveret udnyttelse af adskillige hørehæmmede og tegnsprogstolke, lyder det i pressemeddelelsen.

/ritzau/