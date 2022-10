Fire mænd sigtes for røveri af 16-årigs fodboldtrøje i Aarhus

Tre mænd i 20'erne bliver fredag formiddag fremstillet i grundlovsforhør. De er sigtet i forbindelse med en sag, hvor en 16-årig dreng fik frataget sin AaB-trøje efter en fodboldkamp i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I alt fire mænd blev anholdt torsdag. Det er dog kun tre af dem, der bliver stillet for en dommer.

Også i København og på den københavnske vestegn efterforsker politiet lignende sager med røveri af trøjer fra fodboldfans.

Sagen fra Aarhus stammer fra den 17. september. Her havde AGF og AaB spillet kamp i Aarhus, og kort efter kampen blev en teenagedreng tvunget til at udlevere sin AaB-trøje af flere personer på Frederiks Allé.

To dage efter episoden blev en 22-årig mand anholdt i sagen og varetægtsfængslet frem til 12. oktober. Og nu er yderligere fire blevet sigtet. Det drejer sig om mænd på 24, 25, 26 og 27 år.

Det er den ældste af dem, der ikke kommer forbi en dommer fredag.

Foruden røveri er både den 24- og 25-årige sigtet for ulovlig tvang, oplyser Østjyllands Politi.

- Vi ser med meget stor alvor på sagen, for det skal være trygt og sikkert at bevæge sig rundt i det offentlige rum, og man skal kunne gå til fodboldkamp, uanset om man har den ene eller den anden klubtrøje på, udtaler politiinspektør ved Østjyllands Politi Brian Voss Olsen i pressemeddelelsen fredag.

I København efterforsker politiet en sag, hvor en Brøndby-fan er sigtet for at tvinge et halstørklæde og fodboldtrøjer af FCK-fans i et S-tog.

Det skete efter en fodboldkamp mellem de to klubber 7. august.

Den 25-årige mand nåede at sidde varetægtsfængslet i cirka tre en halv uge, før han blev løsladt igen.

Ifølge anklagemyndigheden var der tale om røveri. Manden har dog kun været fængslet på en mistanke om ulovlig tvang, der er mindre alvorligt i juridisk forstand.

Københavns Vestegns Politi oplyste tidligere på ugen, at man havde anholdt og sigtet tre unge mænd for at have røvet fodboldtrøjer og -shorts fra to FCK-fans i et S-tog mellem Glostrup og Brøndbyøster.

Røveriet skete om formiddagen inden fodboldkampen mellem FCK og Brøndby i Parken søndag den 7. august.

To af de tre anholdte blev varetægtsfængslet, mens den tredje blev løsladt af en dommer. Sidstnævnte er fortsat sigtet i sagen.

/ritzau/