Fire mænd tiltalt for knivdrab på 22-årig i Herning

Fire mænd i alderen 20-24 år er fredag blevet tiltalt for drabet på en 22-årig mand i Herning i den 5. august sidste år.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Desuden er den yngste af mændene - den 20-årige - også blevet tiltalt for at have overtrådt våbenloven, fordi han har været i besiddelse af en halvautomatisk riffel og 114 patroner.

De fire mænd kørte ifølge politiet rundt i bil sammen, da de aftalte at opsøge den dræbte 22-årige.

Artiklen fortsætter under annoncen

To af de tiltalte - en mand på 22 år og en mand på 24 år - skulle have forladt bilen, hvorefter de stak den dræbte med en kniv i brystet omkring klokken 03.00.

Det 22-årige offer blev bragt til hospitalet i Herning, men hans liv stod ikke til at redde, og han afgik ved døden 05.47, skriver politiet.

Sagen kommer til at køre i januar næste år. Der er afsat tolv dage til sagen.

To af de tiltalte - den 22-årige og den 24-årige - har siddet varetægtsfængslet fra den 15. september sidste år.

De to andre tiltalte - den 20-årige og den 21-årige - blev varetægtsfængslet den 6. oktober sidste år.

/ritzau/