Fire millioner lå på loftet hos tiltalt i enorm narkosag

På retsmøde nummer 50 i en narkosag, som politiet har kaldt "Operation Goldfinger", kommer den påståede bagmand endelig frem til mikrofonen i Københavns Byret.

Det var i sommeren 2019, at den firskårne og skaldede mand blev anholdt i en ejendom i Kastrup. Lige siden har han siddet varetægtsfængslet.

Han nægter sig skyldig i at have sørget for indsmugling af kokain gennem flere år sammen med en række andre albanske mænd.

Mængden, der er angivet i anklageskriftet, får sagen til at svulme op til den hidtil største i Danmark. 9,4 ton står på bundlinjen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Først spørger anklager Annika Jensen til de fund, som betjente gjorde på loftet i forbindelse med anholdelsen og ransagningen af ejendommen i Kastrup.

I kontanter lå der fire millioner kroner i papkasser og i et indkøbsnet fra Rema 1000.

- Nogle er mine penge, andre er ikke mine penge, forklarer han i tirsdagens retsmøde.

De 2,4 millioner kroner i indkøbsnettet er penge, han havde lånt af en person, som han ikke ønsker at sætte navn på.

Det drejede sig om planlagte investeringer.

- Vi skulle starte en restaurant, og så skulle vi i udlandet have lavet glas indgraveret med Den Lille Havfrue, siger den 43-årige mand.

To souvenirbutikker i det indre København har været en slags fixpunkter i politiets efterforskning. Det var her, at millioner af kroner helt rutinemæssigt blev afleveret på diskret facon, hvorefter de blev afhentet igen, da de i udlandet var blevet vekslet til euro, mener anklagemyndigheden.

Om formuen på loftet forklarer den 43-årige, at en del af pengene blev opbevaret for andre. Og så var der også gevinster fra spil:

- Det er selvfølgelig fra hasardspil, penge jeg har vundet i poker i Albanerklubben, lyder det.

På natbordet i soveværelset hos manden og hans hustru lå fire telefoner. Og i et klædeskab lå en sort krypteret Samsung, som er et af anklagemyndighedens tunge våben i sagen. Den indeholder en stribe detaljerede regnskaber.

Men den ved den tiltalte ikke noget om, og slet ikke indholdet, lyder det.

- Jeg ved ikke, hvem jeg har købt den af i klubben, siger han, der også siger, at han slet ikke ville kunne betjene en krypteret telefon.

- Jeg kan love dig for, at jeg ikke kan finde ud af at bruge en ordentlig computer, siger han.

For lidt over 20 år siden kom han til Danmark fra krigen i Kosovo. I de senere år han han blandt andet arbejdet som "pizzamand", forklarer han, men hvem er han egentlig?

I virkeligheden har han et helt andet navn end det, han bruger, hævder anklager Annika Jensen under afhøringen.

Dna indhentet i Albanien og fotos fra den tiltaltes bryllupsfest beviser den rette identitet, mener hun. Men det emne gider den 43-årige tydeligvis ikke at tale om.

- I kan kontakte ambassaden, I har mine fingeraftryk. Jeg troede, vi skulle snakke om narko, siger han.

/ritzau/