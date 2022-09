Fire østjyske bilister sigtet for at køre i påvirket tilstand

Vejene i Østjylland blev flere steder fredag og natten til lørdag gjort usikre af bilister, som havde valgt at sætte sig bag rattet i påvirket tilstand. Det lykkedes Østjyllands Politi at sigte fire af dem for overtrædelse af færdselsloven.

Den første bilist, som færdselspolitiet anholdt, var en 30-årig mand. På Randersvej i landsbyen Mørke kørte han ifølge Østjyllands Politis døgnrapport i narkopåvirket tilstand. Han blev anholdt og sigtet klokken 13.50 fredag.

Nogle timer senere, klokken 18.47, længere mod øst, standsede politiet en 37-årig mand på Århusvej i Grenaa. Patruljen konstaterede, at manden var påvirket af alkohol, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Ud på aftenen stivnede smilet hos en 36-årig mand, da han på Randersvej i Smilets By, Aarhus, blev vinket ind til siden af en politipatrulje, som konstaterede, at også han havde fået for meget alkohol ind under vesten.

Også han blev anholdt og sigtet for overtrædelse af færdselslovens paragraf 53 om spritkørsel.

Natten til lørdag var turen så kommet til en 29-årig mand. i Råhøjparken i Viby i Aarhus blev han standset af politiet og sigtet for narkokørsel.

Politiet anvender et særligt apparat - et såkaldt narkometer - til at teste trafikanter for eventuel påvirkning af en række stoffer. Det er dog i sidste ende en blodprøve, som skal fastslå, om bilisten har været påvirket af stoffet.

/ritzau/