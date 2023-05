Fire personer anholdt efter flere sprængninger i Odense

Fire mænd er blevet anholdt i forbindelse med en sprængning på Vilhelm Kyhns Vej i Odense natten til mandag.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Umiddelbart tyder politiets efterforskning på, at det er kraftigt fyrværkeri.

Der har været lignende sprængninger i marts, og politiet arbejder ud fra en teori om, at der kan være en relation mellem nattens hændelse og de tidligere hændelser.

Fyns Politi rykkede ud til en sprængning i bydelen Vollsmose 21. marts. Der var også en lignende sprængning på Vilhelm Kyhns Vej i Odense 9. marts.

Ifølge Fyens Stiftstidende er det samme sted på Vilhelm Kyhns Vej, at der er blevet sprængt noget i luften i de tidligere tilfælde.

Avisen beretter om, at der mandag morgen er et ødelagt vindue i et hus og to ødelagte sideruder i en bil, som holdt ud for huset.

Det fremgår ikke af politiets pressemeddelelse, hvad de fire anholdte mænd er sigtet for.

Ingen er kommet til skade i forbindelse med sprængningerne, og politiets efterforskning tyder på, at der er tale om "en intern konflikt".

Mandag formiddag er der endnu ikke taget stilling til, om de anholdte mænd skal fremstilles i grundlovsforhør.

Politiet skriver i pressemeddelelsen, at mændene er mellem 19 og 45 år.

Ifølge Fyens Stiftstidendes oplysninger har de tre sprængninger relation til en sag 28. marts, hvor der var meldinger om et skyderi i nærheden af Seden Skole i Odense.

Fyns Politi opfordrer vidner eller andre, som ved noget om sagen, til at henvende sig på telefon 114.

/ritzau/