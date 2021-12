PET og FE mistænker fire personer for at have videregivet "højt klassificerede oplysninger" fra tjenesterne.

Fire personer er anholdt for lækage fra efterretningstjenester

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har anholdt fire nuværende og tidligere medarbejdere i de to efterretningstjenester PET og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

De fire er mistænkt for at have lækket oplysninger.

Det oplyser PET i en meddelelse på sin hjemmeside torsdag morgen.

De fire personer er blandt andet sigtet for "uberettiget at have videregivet højt klassificerede oplysninger fra efterretningstjenesterne".

Anholdelserne er sket onsdag i samarbejde med politiet. Ifølge PET er det sket efter længere tids efterforskning.

/ritzau/