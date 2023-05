Kontorchef og tre leverandører til Forsvaret frifindes for bestikkelse

En tidligere kontorchef i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og tre erhvervsdrivende er onsdag frifundet i en sag om bestikkelse og mandatsvig.

Det har Retten i Holstebro afgjort.

Den tidligere kontorchef var tiltalt for at have modtaget bestikkelse i form af et køkken og en el-markise til sit sommerhus samt en vaskemaskine og en emhætte.

Der var efter anklagemyndighedens opfattelse tale om bestikkelse for cirka 125.000 kroner.

Bestikkelse, der ifølge anklagen blev ydet af tre leverandørvirksomheder til ejendomsstyrelsen.

Tre direktører for henholdsvis et elfirma, et køkkencenter og en malerforretning var således også tiltalt i sagen.

Virksomhederne var under anklage for at have ydet bestikkelse og begået mandatsvig gennem en årrække fra 2013 til 2019.

Det skete efter anklagemyndighedens opfattelse i forening med kontorchefen og en projektleder, hvis sag er blevet udskilt på grund af sygdom.

Men retten konkluderer, at anklagemyndigheden ikke har ført tilstrækkelig bevis for påstanden om urent trav.

Alle tiltalte i sagen har nægtet sig skyldige.

Den tidligere projektleder blev af anklagemyndigheden anset for "hovedmanden" og var alene tiltalt for at modtage bestikkelse for knap tre millioner kroner. Blandt andet i form af designermøbler.

Da retssagen begyndte 12. april, mødte han dog ikke op på grund af sygdom.

Anklagemyndigheden har således udskilt hans sag, som senere skal behandles ved retten.

Straffesagen blev rejst, efter Rigsrevisionen i 2019 modtog et tip fra en whistleblower i en leverandørvirksomhed.

En undersøgelse blev iværksat, og Statsrevisorerne udtalte efterfølgende skarp kritik af manglende kontrolprocedurer i ejendomsstyrelsen.

I 2020 blev to tidligere ansatte i ejendomsstyrelsen ved Retten i Viborg idømt henholdsvis to års ubetinget fængsel og tre måneders betinget fængsel i en lignende sag.

National Enhed for særlig Kriminalitet (NSK), tidligere Bagmandspolitiet, oplyser i en skriftlig kommentar, at man nu vil nærlæse dommen.

Herefter vil man tage stilling til, om den skal ankes til landsretten.

/ritzau/