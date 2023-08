Fire ud af ti lønmodtagere overvejer at tage et ekstra job ved siden af deres primære arbejde.

Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Norstat har gennemført blandt 1265 lønmodtagere for fagforeningen Business Danmark.

Ti procent svarer, at de allerede har et bijob, mens 39 procent svarer, at de overvejer at tage et ekstra job.

Direktør i Business Danmark Martin Kildgaard Nielsen mener, at en af forklaringerne er stigende leveomkostninger.

Det seneste års tid har budt på stigende priser på blandt andet fødevarer og energi, og det har ifølge direktøren sat nogle husholdninger under pres.

- Det er jo ikke gået nogens næse forbi, at vi har haft høj inflation og stigende leveomkostninger.

- Muligheden for et bijob vil alt andet lige være med til at give et supplement til husholdningen, som mange familier måske har brug for i øjeblikket.

Han forventer, at flere danskere i fremtiden vil påtage sig et job nummer to.

Direktøren peger på nye regler, der trådte i kraft 1. juli 2023, og som gør det lettere at tage et bijob.

Det må dog fortsat ikke være til ulempe for det primære job, ligesom det ikke er tilladt at bijobbe i en konkurrerende virksomhed.

Det er dog ikke altid problemløst at tage job nummer to, understreger Martin Kildgaard Nielsen.

- Der er ingen tvivl om, at stress er blevet en folkesygdom i Danmark.

- Hvis man ved siden af ens primære arbejde også vælger at få en sidebeskæftigelse, så kan det godt skubbe stressniveauet i den forkerte retning. Det er helt sikkert bagsiden af medaljen, siger han.

Fagforeningen Business Danmark organiserer cirka 29.000 ledere, medarbejdere og selvstændige inden for salg og marketing.

Undersøgelsen er gennemført i perioden fra 2.- til 9. august 2023.

