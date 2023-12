Fire ud ti forventer højere boligpriser næste år

Boligmarkedet vejrer morgenluft i takt med, at renterne de seneste måneder stille og roligt har bevæget sig nedad.

Det har ført til stigende priser, og mange borgere i Danmark forventer, at priserne også vil stige næste år.

En undersøgelse, som Voxmeter har foretaget for Arbejdernes Landsbank, viser, at 38 procent af de adspurgte forventer stigende boligpriser det kommende år.

26 procent tror på ændrede priser, mens kun 23 procent regner med, at boligpriserne falder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Spørger man bankens cheføkonom, Jeppe Borre, hælder man også mest til, at boligpriserne vil stige svagt i 2024.

Det skyldes først og fremmest renterne, der efter en kraftig stigning sidste år er begyndt at bevæge sig nedad igen.

- Da renterne steg, faldt boligpriserne med 10 procent over en relativt kort periode. Derfor forventer vi, at faldende renter give medvind på boligmarkedet, selv om det langt fra bliver med samme kraft, siger Jeppe Borre.

Han peger også på, at den stærke beskæftigelse vil holde hånden under boligpriserne, også selv om den forventede økonomiske afmatning skulle koste arbejdspladser næste år.

Eneste undtagelse er det københavnske lejlighedsmarked, hvor de nye boligskatter har betydet, at både handelsaktiviteten og salgspriser er røget i vejret op mod nytår.

Her forventer Jeppe Borre, at aktiviteten bremser op og at priserne vil blive trykket nedad i en periode som en konsekvens af de højere skatter.

Alligevel er der også stor optimisme at spore blandt indbyggerne i Region Hovedstaden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her svarer hele 42 procent - at de forventer højere boligpriser næste år. Og det er der ikke umiddelbart noget underligt i, mener Jeppe Borre.

- Man taler i fagsproget om adaptive forventninger. Det betyder, at når boligpriserne er steget over en periode, så er der mange, der har en naturlig forventning om, at de nok fortsætter med det.

- Samtidig har forventningerne det også med at være selvopfyldende. Hvis en stor del af de kommende boligkøbere tror, at priserne vil stige, så er de måske mere tilbøjelig til at acceptere udbudsprisen eller måske endda byde over, og det vil afspejle sig i de handlede priser, siger han.

Arbejdernes Landsbank tager jævnligt temperaturen på danskernes forventninger til boligmarkedet.

De 38 procent, som forventer stigende priser i den aktuelle rundspørge, er den højeste score for denne gruppe siden sommeren 2021.

/ritzau/