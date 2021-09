Fire unge er kvæstet i soloulykke i Albertslund

En bil med fire unge mennesker - tre mænd og en kvinde - er tidligt søndag morgen kørt galt på Kongsholm Allé i Albertslund.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

To af de unge er i kritisk tilstand, mens de øvrige to har fået mindre alvorlige kvæstelser, fortæller vagtchef Lasse Michelsen.

Den ene af de alvorligt tilskadekomne er bilens fører. Det er en mand i 20'erne, og hans pårørende er underrettet.

- Vi arbejder fortsat på at underrette de pårørende til de øvrige personer i bilen, siger vagtchefen klokken 08.30.

Derfor ønsker han ikke at oplyse passagerernes alder - ud over at de alle er over 18 år.

Ved ulykken ramte bilen et vejtræ. Der var ikke andre biler involveret.

- Vi ved ikke, hvad der er sket. Kun at der er tale om et soloheld, og at de har ramt et vejtræ. En bilinspektør har været ude og undersøge stedet, og vi afventer hans rapport, siger Lasse Michelsen.

Vejen var tidligere søndag morgen spærret af, mens politiet og bilinspektøren var på stedet. Klokken 8.00 blev afspærringen ophævet.

/ritzau/