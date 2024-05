Fire unge mænd sigtet for økonomisk svindel på Facebook

Fire mænd i alderen 20 og 21 år er onsdag blevet anholdt. De mistænkes for at være bagmænd i en række sager om økonomisk svindel via det sociale medie Facebook.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse torsdag.

Politikredsen har i længere tid efterforsket en sag, hvor en række personer har hacket og overtaget Facebook-profiler.

Personerne har brugt profilerne til at narre penge fra de hackede personers venner og familier.

Det gjorde de ved at udgive sig for at være den hackede person, der havde akut behov for at låne penge til at betale en regning.

For at give de forurettede personer dokumentation for, at de kunne få deres penge retur, sendte svindlerne et billede fra et bettingfirma.

Billedet viste, at den hackede person skulle have et større pengebeløb til gode klar til udbetaling.

De fire personer er sigtet for at være bagmænd i mere end 130 sager, hvor i alt 90 profiler er blevet hacket og brugt til svindel.

Københavns Politi modtog den første anmeldelse om svindlen på Facebook i november 2022, mens de modtog den seneste anmeldelse onsdag.

Det er lykkedes bagmændene at svindle sig til omkring 1,3 millioner kroner.

Pengene blev sendt videre til muldyr, der har stillet deres konti til rådighed, inden de hævede pengene og afleverede dem til bagmændene.

Mere end 70 personer er allerede blevet sigtet for hvidvask ved at agere muldyr.

Michael Nielsen, der er politikommissær ved Københavns Politis afdeling for økonomisk kriminalitet, kalder sagen om svindel via Facebook for "en omfattende sag, hvor mange borgere er blevet snydt af udspekulerede gerningsmænd".

- Det er samtidig en reminder til os alle om at være skeptisk, hvis man via et socialt medie modtager en anmodning om at overføre penge.

- Også selv om det måske kommer fra en person, man kender personligt, siger Michael Nielsen i pressemeddelelsen.

Tre af de formodede bagmænd vil torsdag eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg. Her vil politiet kræve dem varetægtsfængslet.

Københavns Politi kan ikke udelukke, at der vil blive rejst flere sigtelser i sagen.

/ritzau/