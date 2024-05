Fisker nægter drab: Hvis vi ville slå ihjel havde vi smidt ham over bord

En 42-årig fisker, der er tiltalt for at have bagbundet og dræbt en kollega om bord på kutteren ”Inger Katrine”, er oprørt over anklagen.

- Man prøver at tegne et billede af, at vi er de mest forfærdelige mennesker, siger han torsdag i Retten i Holstebro.

- Hvis vi ville slå en person ihjel, så havde vi smidt ham over bord. Så havde det set ud som en arbejdsulykke, lyder det fra den tiltalte under den tre timer lange afhøring.

Han er iført en blå skjorte og sidder med foldede hænder i vidneskranken.

Den 42-årige mand og fire andre kolleger anklages for at have bagbundet, gennembanket og kvalt 41-årige Alf Villum Jensen, som var på sin første tur med kutteren.

Men de nægter sig alle skyldige.

Fiskerne hævder, at den nye kollega blev tiltagende dårlig under turen på Nordsøen, hvor de skulle fiske rødspætter.

Han faldt på et tidspunkt om på dækket, talte i vildelse og var konfus, hævder de tiltalte.

Den 42-årige hævder, at Alf Villum Jensen over for ham betroede, at han havde svære alkoholabstinenser.

Alf Villum Jensen forklarede ifølge den drabstiltalte, at han havde glemt sine piller mod abstinenser i bilen tilbage på havnen i Thyborøn.

Kort forinden havde den 41-årige fisker ifølge den drabstiltalte forsøgt at ringe til alarmcentralen efter hjælp.

Men opkaldet gik ikke igennem grundet manglende mobildækning.

Den 42-årige siger, at han tilbød Alf Villum Jensen en Stesolid, og det takkede fiskeren ifølge den tiltalte ja til.

Men få timer senere gik den 41-årige vestjyde ifølge fiskerne bersærk og forsøgte at bruge en spraydåse og en lighter som flammekaster.

Derfor var fiskerne nødt til at fastholde og binde ham, har de forklaret.

Nogle timer senere trak manden pludselig ikke længere vejret, og det fik besætningen til at iværksætte hjertelungeredning og tilkalde hjælp.

En redningshelikopter blev sendt ud for at hente den livløse fisker. Han blev erklæret død ved ankomsten til Aarhus Universitetshospital.

En undersøgelse af liget har vist omfattende skader på kroppen efter stump vold fra spark og slag.

Fiskeren er ifølge lægernes vurdering død af vold mod halsen eller kvælning.

De tiltalte har ikke kunnet give en forklaring på det store antal læsioner.

Den 42-årige har dog forklaret, at han så fiskeren slå hovedet ind i en sengekant, da der ifølge den tiltalte var høj bølgegang.

Vejret var ifølge den tiltalte så dårligt, at kasser med 250 kilo fisk fløj frem og tilbage i kutterens lastrum.

Der forventes at falde dom i sagen i midten af juni.

