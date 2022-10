Fjernstyret bulldozer sættes ind i to uger lang kamp mod silobrand

En fjernstyret bulldozer er udlånt af Forsvaret til at hjælpe med at kvæle silobranden ved Studstrupværket nord for Aarhus.

Bulldozeren fjerner ulmende træpiller, så brandfolk ikke skal ind i siloen, forklarer beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, Østjyllands Brandvæsen.

- Vi sætter mandskabets sikkerhed over alt andet, og derfor bruger vi robotten for at sikre, at vores brandfolk ikke skal køre ind i siloen, siger han.

Branden i siloen med 55.000 ton træpiller brød ud 22. september. Siden har brandfolk kæmpet i døgndrift gennem to uger for at slukke flammerne.

Der sker fremskridt dag for dag, lyder det fra beredskabsdirektøren.

- Vi har anvendt den fjernstyrede bulldozer nu i et døgn, og det ser ud til at fungere rigtig godt.

- Taktikken er, at vi kvæler ilden med nitrogen og køler bygningen og tagkonstruktion med havvand, samtidig med at vi fjerner træpillerne.

Efter 14 dages kamp mod flammerne er status, at 40.000 ton træpiller er fjernet.

Af dem kan 10.000 ton genanvendes i andre kraftværker, mens 30.000 ton træpiller anses for at være beskadiget og tabt.

Der vil dog gå "flere dage", før branden vil være helt slukket, vurderer Kasper Sønderdahl.

- Jeg har siden fredag sagt, at det vil tage flere dage, og det er det nærmeste, jeg kan komme det.

- Men vi gør alt i vores magt med alle tænkelige hjælpemidler for at få bragt branden til ophør så hurtigt som muligt.

- Der er rigtig mange borgere, der trænger til at få en normal hverdag igen, og det er vi meget bevidste om, siger beredskabsdirektøren.

Lokalområdet har siden branden opstod været stærkt plaget af røggener.

Myndighederne har opfordret til, at borgere med hjertekar- og lungesygdomme søger væk, mens slukningsarbejdet står på.

Den seneste prognose for røgudviklingen siger, at røgen natten til torsdag vil begynde at blæse ud over vandet og væk fra områderne omkring Studstrup, Havhusene og Gl. Løgten Strand.

Derfor er det sundhedsmyndighedernes vurdering, at borgerne igen kan opholde sig i områderne, skriver Østjyllands Politi i en opdatering.

