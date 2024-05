Flammer er brudt igennem taget på etageejendom i Randers

Der udbrød søndag brand på en adresse i Randers, og i flere timer havde ilden godt fat i bygningen.

- Røgen er ikke farlig, men beboere i røgfanen opfordres til at lukke døre og vinduer, skrev Østjyllands Politi søndag formiddag på det sociale medie X.

Myndighederne fik klokken 09.37 en anmeldelse om branden via 112.

- Det er en lidt voldsom tagbrand, som har bredt sig til flere lejligheder, sagde vagtchef Per Bennekov til Ritzau.

I timevis var der flammer, og ilden var ude af kontrol i etageejendommen på Vinkelvej/Nørre Boulevard, der huser private lejligheder.

Over middag skriver politiet på X, at branden er under kontrol, men at slukningen ventes at tage nogle timer endnu.

Der er ingen tilskadekomne.

Ilden har haft fat i tagkonstruktionen, og ifølge Randers Amtsavis gik flammerne på et tidspunkt igennem taget. En video på mediets hjemmeside viser, at dele af taget var væk, og at der stod en tyk grå søjle af røg op fra bygningen.

- Lige nu sætter vi alt ind på at begrænse ilden, så den ikke spreder sig, sagde han til mediet.

Både Vinkelvej og Nørre Boulevard er afspærret i forbindelse med myndighedernes indsats.

Det var ved middagstid søndag endnu uvist, hvordan branden er opstået.

Når ilden er slukket, skal der foretages tekniske undersøgelser på stedet for at kaste lys over brandårsagen.

