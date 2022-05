Flaskemangel truer med at lukke tyske bryggerier ned

Sommeren står for døren, og dermed står bryggerierne også på tærsklen til deres normalt mest indbringende periode.

Men nu advarer tyske ølproducenter om, at man risikerer ikke at kunne imødekomme efterspørgslen.

Mange kan nemlig ikke få tilstrækkeligt med flasker, og årsagen er angiveligt de høje energipriser.

At producere flasker er nemlig meget energikrævende, og det har fået producenterne til at skrue ned for blusset og op for priserne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De bryggerier, der ikke har langtidskontrakter, er nu nødt til at betale 80 procent mere for nye glasflasker end for et år siden.

- Og nogle kan blive tvunget til at lukke produktionen, fordi de snart ikke har flere flasker, siger Holger Eichele, der er direktør for brancheforeningen Deutsche Brauer-Bund, til Bild.

Det er hovedsageligt de små og mellemstore tyske bryggerier, der er ramt af flaskeknapheden.

Herhjemme har Bryggeriet Skands i Brøndby ikke oplevet problemer med at skaffe flasker eller dåser.

Men ifølge bryggeriets direktør, Ernst Kristensen, er man sårbar over for de uregelmæssigheder i forsyningskæderne, som har præget de seneste måneder.

- Vi har ikke så meget plads, at vi bare kan bestille en masse flasker hjem og have et nødlager stående.

- Derfor er vi afhængige af, at leverancerne er nogenlunde konstante, siger han.

Hos bryggeriet Ørbæk i Ringe sætter administrerende direktør Tørk Eskild Furhauge også sin lid til, at man som mangeårig fast kunde hos sin flaskeleverandør fortsat kan regne med at få den emballage, der er behov for.

- Det har ikke været noget problem hidtil. Til gengæld er prisen på flasker steget af flere omgange, og de koster langt mere nu, end de gjorde sidste år.

- Og det samme gælder i øvrigt råvarer, pap, energi og plastik.

- Vi håber, at det kun er midlertidigt, og derfor har vi så vidt muligt ikke sendt hele regningen videre til kunderne, siger han.

/ritzau/