Flemming Møldrup: Her er mine bedste råd til skilsmisseforældre

Når familien rives itu af en skilsmisse, er det sorgfuldt og opslidende for både børn og forældre. Og det kan være svært at håndtere de store følelser, en skilsmisse trækker med sig, siger forfatter og livsstilsekspert Flemming Møldrup. Han bakker op om obligatorisk rådgivning til skilsmisseforældre

Da Flemming Møldrup og hans ekskæreste var færdige med den sidste time af den parterapi, de havde gået til i mange uger efter deres skilsmisse, lød parterapeutens råd til dem: ”Husk, når I går ud herfra: Øjnene på bolden. Og bolden, det er jeres barn.”

”Jeg tror, rigtig mange forældre glemmer, de skal have øjnene på bolden. I stedet for har de øjnene på den anden forælder. Og ud af det fokus kan man som forældre begå en masse fejl,” siger Flemming Møldrup.

Det er syv år siden, han og ekskæresten Julie valgte at gå hver til sit. Selvom de var enige om at forlade hinanden, efterlod bruddet dem i et virvar af indeklemte følelser. Bitre tårer. Og masser af vrede. Det blev en ond spiral, og til sidst måtte de sande, at de ikke kom videre:

”Vi traf fra starten af en beslutning om, at vi ville samarbejde for en hver pris. Men i sorgfasen er der jo ikke noget, der er nemt. Og på et tidspunkt måtte vi sige til hinanden, at det her løser vi ikke alene. Det kan vi faktisk ikke løse alene. Og dér tog vi beslutningen om at gå i terapi. Ikke for at finde hinanden igen, men for at komme fra hinanden på en ordentlig måde,” siger han.

Og skulle Flemming Møldrup spole tiden syv år tilbage, da han fuld af sorg og vrede stod i sit livs krise, er han ikke i tvivl om, at obligatorisk rådgivning for skilsmisseforældre om håndtering af børnene ville have været en kærkommen løsning for dem begge.

Det er netop, hvad Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har foreslået. Obligatorisk rådgivning til forældre, der vil skilles, så de er bedre rustede til at hjælpe deres børn igennem den svære tid. Forslaget skal ses som et led i den såkaldte refleksionsperiode på 3-6 måneder for skilsmisseforældre, der er på tegnebrættet lige nu, og som både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre er villige til at indføre.

”Jeg tror, de fleste skilsmisser går galt, fordi forældrene ikke kan finde ud af at komme ordentligt fri af hinanden på grund af voldsomme følelser, og det kickstarter sikkert en masse konflikter. Jeg tror, det vil være rigtig godt at få en modereret samtale med en tredje part i stedet for at prøve at løse det hjemme. For det er dér, det går galt, og alle ens mønstre er i fuld flor. Når man har været gift i 13 år, ved man, hvilke knapper man skal trykke på for at såre hinanden. Hvis man kan få ryddet nogle af de konflikter af vejen, så mor eller far ikke sidder derhjemme og synes, at far er en idiot, eller mor har fundet en anden, og man ender med at putte en masse vrede ind i bruddet, der så igen ender med at ramme barnet. Hvis man i stedet kan nå til et punkt, hvor man kan begynde at tale sammen, er det en god idé med rådgivning,” siger Flemming Møldrup.

Men skal staten definere, hvad der er godt for et barn, som Venstres familie- og socialordfører Carl Holst udtrykker det?

Det er et nobelt udgangspunkt, at forældre selv skal bestemme over deres børn, siger Flemming Møldrup. Men det holder ikke, når det gælder skilsmisser:

”Ser man på, hvad staten ellers blander sig i, så kan jeg ikke se, hvorfor de ikke netop burde blande sig i, hvordan børn kommer ordentligt igennem en skilsmisse. Det er da et relevant sted at være med til at hjælpe nogle mennesker. Det er jo ikke kun barnets tarv, man varetager. Det er også forældrene, man ender med at give en hjælpende hånd.”

Rollen som alenefar og kunsten at være sammen med sin datters mor skrev Flemming Møldrup også om for to år siden i Kristeligt Dagblad. Hans kronik var den mest læste i 2016. Da de blev skilt, fik han med egne ord ”trumfet en syv/syv-ordning igennem.” Men det gik hurtigt op for ham, at deres datter ikke trivedes, og at behovet for et lige fordelt samvær var hans. Ikke datterens. Ordningen blev lavet om, og siden da har Flemming Møldrup droppet alle principper om, hvad han har ret til med sin datter.

I dag flasker deres tætte samarbejde sig, fordi de ikke har principfaste holdninger til, hvad der er rigtigt og forkert. Den lille trio har været på sommerferie sammen flere gange og er fleksible, når der skal fejres jul eller andre højtider. Og da Flemming Møldrups far døde sidste år, var det helt naturligt, at datterens mor rejste med ham og datteren til faderens hjemland, Israel. En tur de snart skal på igen alle tre for at rejse faderens gravsten.

Lektien er, ifølge Flemming Møldrup, at man skal træffe en beslutning om at gå fra hinanden i fred. Sige højt, at dette er det bedste for vores barn. Ikke os. Og derfor handler forslaget om obligatorisk rådgivning ikke så meget om, at forældre skal have lov til at bestemme over deres egne børn. Det handler om barnets tarv:

“I de skilsmisser, som ender i konflikter, får det ofte store konsekvenser for børnene. Og det er jo aldrig et barns skyld, at forældrene bliver skilt. Men det er ofte dem, der betaler prisen.”